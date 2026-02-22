Agentes de seguridad británicos recibieron instrucciones de proteger cena de Epstein en 2010: reportes

Por Catarina Demony

LONDRES, 22 feb (Reuters) - Agentes de policía londinenses asignados al hermano menor del rey Carlos, Andrés Mountbatten-Windsor, recibieron instrucciones de garantizar la seguridad en una cena celebrada en la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York en 2010, informaron medios británicos el domingo.

El Sunday Times, que fue el primero en informar sobre la noticia, citó correos electrónicos de los archivos de Epstein que parecen detallar los preparativos para que Mountbatten-Windsor se alojara con el fallecido delincuente sexual condenado en diciembre de 2010, junto con sus dos agentes de protección de la Policía Metropolitana de Londres.

En un correo electrónico enviado la noche antes del evento con el asunto "Seguridad para la fiesta", un miembro del personal informó a Epstein de que los dos agentes habían recibido "instrucciones sobre la puerta".

Las informaciones se producen después de que la policía dijo el viernes que se estaba poniendo en contacto con antiguos agentes de seguridad que trabajaban para Mountbatten-Windsor, instando a cualquier persona con acusaciones de delitos sexuales relacionados con Epstein a que se presentara.

La policía dijo que, por el momento, no ha identificado ninguna irregularidad por parte de los agentes de seguridad. Cuando se le pidió que respondiera a las informaciones del domingo, la Policía Metropolitana dijo que no tenía más comentarios que hacer.

Mountbatten-Windsor fue detenido el jueves como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en una investigación independiente, y fue puesto en libertad bajo investigación tras permanecer más de 10 horas detenido por otra fuerza policial, la de Thames Valley.

Su detención está relacionada con las acusaciones de que envió documentos confidenciales del Gobierno a Epstein mientras trabajaba como enviado comercial. Como parte de su investigación, la policía de Thames Valley continuó registrando su antigua mansión en Windsor el domingo.

Mountbatten-Windsor siempre ha negado cualquier irregularidad en relación con Epstein y ha dicho que lamenta su amistad.

En 2022, el miembro de la realeza llegó a un acuerdo en una demanda civil presentada en Estados Unidos por la difunta Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente en propiedades de Epstein o sus socios. Él ha negado haberla conocido. (Reporte de Catarina Demony; edición de Helen Popper; Editado en Español por Ricardo Figueroa)