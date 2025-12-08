Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

WASHINGTON (AP) — Doce exagentes del FBI despedidos tras arrodillarse durante una protesta por la justicia racial demandaron el lunes para recuperar sus empleos, argumentando que su acción tenía la intención de desescalar una situación volátil y no estaba destinada a ser un gesto político.

Los agentes afirman en su demanda que fueron despedidos en septiembre por el director Kash Patel porque se les percibía como no afiliados políticamente con el presidente Donald Trump. Sin embargo, sostienen que su decisión de arrodillarse en Washington el 4 de junio de 2020, días después de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha sido malinterpretada como una expresión política.

La demanda indica que los agentes fueron asignados a patrullar la capital del país durante un período de disturbios civiles provocados por la muerte de Floyd. Sin equipo de protección ni entrenamiento extenso en control de multitudes, los agentes se vieron superados en número por las multitudes hostiles que encontraron y decidieron arrodillarse con la esperanza de reducir la tensión, según la demanda. La táctica funcionó, afirma la demanda: las multitudes se dispersaron, no hubo disparos y los agentes "salvaron vidas estadounidenses" ese día.

"Los demandantes estaban desempeñando sus funciones como Agentes Especiales del FBI, empleando una desescalada razonable para prevenir una confrontación potencialmente mortal con ciudadanos estadounidenses: una masacre que podría haber rivalizado con la Masacre de Boston en 1770", dice la demanda.

El FBI declinó hacer comentarios el lunes.

La demanda en el tribunal federal de Washington es el último desafío judicial a una purga de personal en que la dirigencia del FBI ha destituido tanto a supervisores de alto rango como a agentes de línea, mientras Patel trata de remodelar la principal agencia policial del país. Además de los agentes que se arrodillaron, el FBI también despidió a empleados que trabajaron en investigaciones de Trump o sus aliados e incluso a un agente que puso una bandera LGBTQ+ en su espacio de trabajo.

Después de que surgieran fotografías de los agentes arrodillados, el FBI realizó una revisión interna, con el entonces subdirector determinando que los agentes no tenían un motivo político y no debían ser castigados. El inspector general del Departamento de Justicia llegó a una conclusión similar y culpó al departamento por haber puesto a los agentes en una situación precaria ese día, dice la demanda.

Fue solo después de que Patel asumiera el control de la agencia en febrero que el FBI adoptó una postura diferente.

Varios agentes que se arrodillaron fueron removidos de sus posiciones de supervisión la primavera pasada y se lanzó una nueva investigación disciplinaria que resultó en que los agentes fueran entrevistados sobre sus acciones. Ese proceso interno aún estaba pendiente cuando los agentes en septiembre recibieron cartas escuetas que estaban siendo despedidos por "conducta no profesional y falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones, lo que llevó a la politización del gobierno".

La demanda asevera que el FBI despidió a los agentes "en un esfuerzo partidista para tomar represalias contra los empleados que el FBI percibía como simpatizantes de los oponentes políticos del presidente Trump".

El FBI, añade, actuó "sumariamente para evitar crear cualquier registro administrativo adicional que revelara sus acciones como vengativas e injustificadas".

Los demandantes están entre 22 agentes en Washington que fueron desplegados en el centro de la ciudad el 4 de junio de 2020 para demostrar presencia durante protestas en la capital y en todo el país.

La demanda afirma que los agentes fueron lanzados a una escena caótica, diciendo que una multitud los reconoció como del FBI e "intencionalmente" se acercó a ellos, volviéndose "cada vez más agitada" y gritando y gesticulando hacia ellos. Algunos en la multitud comenzaron a corear "arrodíllense", un gesto que en ese momento era ampliamente reconocido como un signo de solidaridad con Floyd, quien fue inmovilizado en el pavimento por la policía con una rodilla en el cuello.

Los agentes más cercanos a la multitud fueron los primeros en arrodillarse. Después de que la atención de la multitud se dirigiera a los otros agentes que permanecían de pie, los otros empleados del FBI siguieron su ejemplo, arrodillándose al reconocer que era el "medio táctico más sólido para prevenir la violencia y mantener el orden". La multitud se movió.

"Los demandantes demostraron inteligencia táctica al elegir entre la fuerza letal, la única fuerza disponible para ellos en ese momento dada su falta de equipo adecuado de control de multitudes, y una respuesta menos letal que salvaría vidas y mantendría el orden", dice la demanda. "Los Agentes Especiales seleccionaron la opción que previno bajas mientras mantenían su misión de aplicación de la ley. Cada demandante se arrodilló por razones tácticas apolíticas para desactivar una situación volátil, no como un acto político expresivo".

Además de buscar la reincorporación, la demanda también solicita declarar los despidos como inconstitucionales, salarios atrasados y otros daños monetarios y la eliminación de los archivos de personal relacionados con los despidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.