Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

Agentes del controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia en febrero, informó un portavoz a la AFP este martes.

"En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna [HSI] del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales", afirmó la agencia en un comunicado.

"Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana", añadió, especificando que "obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros".

El servicio de seguridad interna (HSI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos —cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros— y que según su portal web está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos "en casa, en el extranjero y en línea".

La posible presencia de agentes del ICE en los Juegos, que se celebrarán en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero, suscita un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de dos civiles norteamericanos en operaciones contra inmigrantes en Mineápolis.

Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que sólo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense.

El vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio asistirán a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.