Agentes del ICE no forman parte de delegación de EEUU en Juegos de Invierno, dice comité olímpico local

Por Rory Carroll

MILÁN, 5 feb (Reuters) -

Ningún agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está proporcionando seguridad a la delegación en los Juegos de Invierno, informó el jueves a periodistas una funcionaria de seguridad del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC).

"Puedo afirmarles rotundamente que no hay ningún agente del ICE que forme parte de la delegación del equipo estadounidense aquí en Milán", declaró Nicole Deal, jefa de Seguridad y Servicios a los Atletas del USOPC, antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos de Milán-Cortina.

Las noticias de que se habían enviado agentes del ICE a Italia provocaron protestas en Milán. El ministro del Interior italiano esas preocupaciones por considerarlas infundadas.

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido objeto de duras críticas en Estados Unidos por su aplicación de la política de mano dura del presidente Donald Trump en materia de inmigración, que el mes pasado provocó la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una agencia federal encargada de hacer cumplir la ley dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y dependiente del ICE, tendrá una pequeña presencia en el centro de operaciones conjuntas del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado en Milán, centrado en el intercambio de información.

El DSS proporcionará protección al secretario de Estado, Marco Rubio, y el Servicio Secreto protegerá al vicepresidente, J. Vance, que llegaron el jueves a Milán.

Para el viernes estaba prevista otra protesta "ICE OUT" ("Fuera ICE") en Milán. Deal achacó la reacción negativa a "la desinformación y las suposiciones".

"Creo que, cuando se trata de garantizar la seguridad de grandes eventos, mucha gente no sabe cuáles son las capacidades, los recursos y las competencias que se necesitan, por lo que se produce mucha desinformación y se hacen muchas suposiciones", afirmó.