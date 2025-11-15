Agentes españoles intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio

La Guardia Civil española anunció este sábado que intervino 472 animales exóticos protegidos, entre los que había tortugas leopardo, gecos, iguanas o varanos del Nilo, en un falso refugio controlado por una supuesta ONG en una localidad de Ávila, en el centro del país.

"En total han sido intervenidos 472 animales exóticos, entre los que se encuentran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varano del Nilo, entre otras", indicó la Guardia Civil en un comunicado emitido este sábado.

Los animales, que alcanzaban un valor de unos 85.000 euros (unos US$98.700), fueron encontrados en un falso refugio situado en la localidad de Burgohondo, en la provincia castellana de Ávila, a unos 120 kilómetros al oeste de Madrid.

Todos carecían de documentación y trazabilidad legal y, en su mayoría, procedían de cesiones irregulares, según indicó la Guardia Civil.

Los agentes investigaron a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos y sus diligencias están ahora en manos de la Justicia.

La Guardia Civil comenzó sus pesquisas en junio de 2023, tras detectar irregularidades a través de las redes sociales.

Las investigaciones revelaron que los implicados pertenecían a una supuesta ONG que financiaba el cuidado de los animales a través de donaciones que obtenía a cambio de ofrecer publicidad en las redes sociales, pero sin contar con las licencias y autorizaciones pertinentes.

Tampoco las instalaciones, donde los animales se encontraban en buen estado, disponían de los permisos necesarios, indicaron los agentes.

