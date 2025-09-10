Agentes federales de EEUU incautan miles de vapeadores ilegales de China en operativo nacional

BENSENVILLE, Illinois, EE.UU. (AP) — Agentes federales incautaron cientos de miles de productos de vapeo ilegales en redadas realizadas el miércoles en todo el país, mientras el gobierno del presidente Donald Trump toma medidas enérgicas contra esos dispositivos, utilizados regularmente por adolescentes estadounidenses tras ser introducidos de contrabando desde China.

La secretaria de Justicia Pam Bondi, el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. y otros altos funcionarios federales viajaron a Illinois para promocionar las incautaciones, entre las que figura la de más de 600.000 productos ilegales confiscados a un distribuidor en las afueras de Chicago, dijeron las autoridades. Los funcionarios se colocaron fuera del almacén, flanqueados por cajas de vapeadores con sabores afrutados que, según los funcionarios, se venden ilegalmente en tiendas de todo el país.

“Se dirigen a los niños, jóvenes, estudiantes universitarios e incluso a miembros de nuestras fuerzas armadas”, dijo Bondi. “No se equivoquen, las empresas chinas ganan miles de millones de dólares con estos productos. Los promueven en nuestro país”.

Es el más reciente intento de las fuerzas del orden para detener el flujo de vapeadores no autorizados que han inundado Estados Unidos en sabores atractivos para los niños, a menudo desde China. Su afluencia ha obligado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a intentar eliminar miles de productos ilegales vendidos por importadores y distribuidores clandestinos.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la FDA y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos también incautaron productos ilegales de distribuidores y minoristas en Carolina del Norte, Arizona, Nueva Jersey, Georgia y Florida, dijeron autoridades federales.

El Departamento de Justicia también presentó acciones civiles el miércoles buscando detener prácticas comerciales ilegales que ocurren en cinco distribuidores y cinco minoristas, dijeron las autoridades. Eso se produce tras la realización de compras encubiertas de productos ilegales que agentes de la ATF llevaron a cabo el mes pasado en distribuidores de todo el país, según las autoridades.

Bondi dijo que el Departamento de Justicia tampoco descartaría la posibilidad de presentar cargos penales, si fuera necesario.

El vapeo entre adolescentes se disparó en 2019, cuando más de una cuarta parte informó que usaba vapeadores diariamente, pero ha disminuido en los últimos años. En 2024 hubo menos adolescentes que informaran utilizar vapeadores que en cualquier momento de la última década.

Las autoridades atribuyeron esa caída, en parte, a una aplicación más agresiva contra minoristas y fabricantes.

La Asociación de Tecnología del Vapor criticó a la FDA y a los funcionarios federales, argumentando que las acciones amenazan con llevar a la bancarrota a miles de pequeñas empresas, eliminan decenas de miles de empleos y borran miles de millones de dólares en ingresos fiscales. Tony Abboud, director ejecutivo del grupo, calificó las incautaciones como “un ataque a los trabajadores estadounidenses, las pequeñas empresas y la base impositiva” y pidió a los organismos reguladores que cambien de rumbo.

___

Los periodistas de The Associated Press Amanda Seitz y Matthew Perrone en Washington contribuyeron a este informe.