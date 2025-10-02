LA NACION

Ager Solabarrieta y Juan Antonio Saavedra lideran a España en el Europeo de Tiro Paralímpico con Carabina

Deportes.- Ager Solabarrieta y Juan Antonio Saavedra lideran a España en el Europeo de Tiro Paralímp

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ager Solabarrieta y Juan Antonio Saavedra lideran a España en el Europeo de Tiro Paralímpico con Car
Ager Solabarrieta y Juan Antonio Saavedra lideran a España en el Europeo de Tiro Paralímpico con Car

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tirador vasco Ager Solabarrieta y el gallego Juan Antonio Saavedra serán las principales bazas de la delegación española en el Campeonato de Europa de Tiro Paralímpico con Carabina que se disputará en Osijek (Croacia) desde este viernes al 7 de octubre.

Solabarrieta, acompañado por Maite Badiola como guía, competirá en las modalidades de pie y tendido con la esperanza de poder estar en la pelea por las medallas, algo que ha saboreado en otras ocasiones. De hecho, lo logró el año pasado en la cita celebrada en Granada donde fue subcampeón continental en pie y batió los récords del mundo y de Europa en las rondas clasificatorias de ambas disciplinas. Además, en 2023, se proclamó doble campeón del mundo.

Junto a él estará Sonia Rivero, que estará acompañada por Antonio Arrabal como guía y que también competirán las dos modalidades en las que el año pasado concluyó en la quinta posición. La tiradora andaluza también ha subido al podio en varias ocasiones, entre ellas con la plata europea en 2022.

Por otro lado, en la competición para personas con discapacidad física, la principal baza será la del gallego Juan Antonio Saavedra, triple medallista en Juegos Paralímpicos y que fue campeón de Europa en 2023 y bronce el año pasado en Granado. A su lado, Fernando Michelena y Carlos Linares.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo se cobra la jubilación de octubre
    1

    Cuándo se cobra la jubilación de octubre

  2. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    2

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  3. Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
    3

    Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

  4. Reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada
    4

    “Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada

Cargando banners ...