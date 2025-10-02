Ager Solabarrieta y Juan Antonio Saavedra lideran a España en el Europeo de Tiro Paralímpico con Carabina

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tirador vasco Ager Solabarrieta y el gallego Juan Antonio Saavedra serán las principales bazas de la delegación española en el Campeonato de Europa de Tiro Paralímpico con Carabina que se disputará en Osijek (Croacia) desde este viernes al 7 de octubre.

Solabarrieta, acompañado por Maite Badiola como guía, competirá en las modalidades de pie y tendido con la esperanza de poder estar en la pelea por las medallas, algo que ha saboreado en otras ocasiones. De hecho, lo logró el año pasado en la cita celebrada en Granada donde fue subcampeón continental en pie y batió los récords del mundo y de Europa en las rondas clasificatorias de ambas disciplinas. Además, en 2023, se proclamó doble campeón del mundo.

Junto a él estará Sonia Rivero, que estará acompañada por Antonio Arrabal como guía y que también competirán las dos modalidades en las que el año pasado concluyó en la quinta posición. La tiradora andaluza también ha subido al podio en varias ocasiones, entre ellas con la plata europea en 2022.

Por otro lado, en la competición para personas con discapacidad física, la principal baza será la del gallego Juan Antonio Saavedra, triple medallista en Juegos Paralímpicos y que fue campeón de Europa en 2023 y bronce el año pasado en Granado. A su lado, Fernando Michelena y Carlos Linares.