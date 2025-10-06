Agitación política domina mercados, bolsas caen tras colapso del Gobierno francés

Por Kevin Buckland y Lucy Raitano

LONDRES, 6 oct (Reuters) - Las acciones europeas, los bonos y el euro caían el lunes, arrastrados por la caída de los activos franceses tras el sorpresivo colapso del Gobierno, mientras que las noticias políticas en Japón y Estados Unidos impulsaron a los valores nipones y el oro.

* El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dimitió más temprano en la jornada, apenas 14 horas después de nombrar a su gabinete.

* El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,4%, mientras que el CAC 40 francés se hundía un 2%. Los bancos franceses se veían muy afectados, con BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole cayendo entre un 4,7% y un 6%.

* "La mayor preocupación para el mercado es realmente lo que viene después, porque si (el presidente Emmanuel) Macron decide nombrar a otro primer ministro, será el sexto en dos años", dijo Michael Brown, de Pepperstone.

* En los mercados cambiarios, el euro caía un 0,7%, a US$1,1667, y la libra esterlina restaba un 0,35%, a US$1,3423.

* Los futuros del S&P 500 estadounidense apuntaban a una apertura con un alza del 0,3%, después de que el índice tocó un máximo histórico el viernes.

* En Japón, las acciones se dispararon más de un 5% y alcanzaron máximos históricos, mientras que el yen se depreciaba tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido gobernante, en camino de convertirse en la primera mujer que ocupa el cargo de primer ministro en el país.

* Por su parte, el oro tocó un pico cercano a los 4000 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcóin, se revalorizó el domingo hasta alcanzar su máximo histórico. Los inversores se decantan cada vez más por activos alternativos como depósito de valor, mientras el cierre del Gobierno estadounidense crispa los nervios.

* El índice japonés Nikkei superó los 48.000 puntos por primera vez en la historia después de que Takaichi se impuso el sábado en la votación por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, avivando las expectativas de estímulo fiscal.

* El yen se desplomó hasta un 2% frente al dólar, superando las 150 unidades por primera vez desde el 1 de agosto, y cayó hasta un 1,8% ante el euro, a un mínimo histórico de 176,25 unidades.

* La mayoría de los principales mercados bursátiles de la región seguían cerrados por una festividad, incluidos los de China continental, Corea del Sur y Taiwán.

* El oro cotizaba en torno a los 3942 dólares, tras avanzar hasta un 1,5% y alcanzar un récord justo por encima de los 3944 dólares.

El bitcóin operaba a US$123.988, después de su salto a US$125.653,32 el domingo.

* Los precios del crudo subían en torno a un dólar después de que la OPEP+ anunció en la víspera que aumentará la producción en 137.000 barriles por día a partir de noviembre, el mismo modesto incremento mensual que en octubre, en medio de la persistente preocupación por un inminente exceso de oferta.

