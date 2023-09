Naciones unidas (ap) — el presidente ucraniano volodymyr zelenskyy dijo el martes que rusia está “utilizando como arma” todo, desde alimentos y energía hasta niños secuestrados, en su guerra contra ucrania, y advirtió a los dirigentes de otros países que les podría pasar lo mismo.

“Cuando el odio es utilizado como arma contra una nación, no se detiene ahí”, dijo Zelenskyy en la Asamblea General de la ONU. “El objetivo de la presente guerra contra Ucrania es convertir nuestro territorio, nuestra población, nuestras vidas, nuestros recursos en arma contra ustedes, contra el orden internacional basado en normas”.

La guerra en Ucrania ha agravado los principales obstáculos para las cadenas de suministro global provocados por la pandemia de coronavirus, y provocado una fuerte subida en los precios de los alimentos y de la energía, lo que a su vez ha afectado la economía mundial y recrudecido los problemas en muchos países en vías de desarrollo.

Los añejos canales de suministro energético a Europa desde Rusia, uno de los principales productores de petróleo y gas, se han visto interrumpidos o gravemente alterados por la guerra debido a las sanciones, las disputas comerciales, el cierre de oleoductos y la gran presión de los países occidentales para encontrar fuentes alternas. Tanto Rusia como Ucrania son también importantes exportadores de cereales, y Rusia se retiró el verano pasado de un acuerdo que permitía el transporte de grano ucraniano a través del mar Negro.

Zelenskyy señaló la escasez de alimentos y combustible, y destacó lo que Ucrania afirma que fueron secuestros de decenas de miles de niños sacados de Ucrania tras la invasión de Moscú: “¿Qué será de ellos?”

“A esos niños les enseñan en Rusia a odiar a Ucrania, y todos los vínculos con sus familias están rotos. Y esto claramente es un genocidio”, afirmó Zelenskyy en su discurso de 15 minutos de duración, el límite de tiempo de las intervenciones en la asamblea que a menudo es ignorado.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en marzo para el presidente ruso Vladímir Putin y otra funcionaria, acusándolos de secuestrar niños de Ucrania. Funcionarios rusos han rechazado que se haya llevado a cabo algún traslado forzoso de niños, y han dicho que algunos pequeños ucranianos están bajo cuidado tutelar.

Rusia tendrá la oportunidad de dirigirse a la Asamblea General el sábado. El embajador adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky, estuvo presente durante el discurso de Zelenskyy.

“¿Habló?”, dijo Polyansky con una sonrisa irónica cuando un reportero de The Associated Press le preguntó sobre su opinión del discurso. “No me di cuenta de que estaba hablando. Estaba en el teléfono”.

Zelenskyy subió al estrado mundial durante un momento delicado en la campaña de su país para mantener el apoyo internacional en su lucha. Casi 19 meses después de que Moscú lanzó una invasión a gran escala, las fuerzas ucranianas están en medio de una contraofensiva que no ha ido tan rápido ni tan bien como se esperaba cuando arrancó hace tres meses.

Ucrania y sus aliados describen la causa del país como una lucha por el imperio del derecho internacional, por la soberanía de cada país con un vecino poderoso y potencialmente expansionista, y por la estabilidad del suministro mundial de alimentos y energía.

“Debemos hacer frente hoy a esta agresión descarada y disuadir mañana a otros posibles agresores”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la asamblea el martes en su propio discurso. Cuando prometió apoyar a Ucrania, hubo una ronda de aplausos, incluidos los de Zelenskyy.

Rusia insiste en que su guerra está justificada, alegando que está defendiendo a los rusoparlantes de Ucrania de un gobierno hostil y protegiendo los intereses rusos contra la invasión de la OTAN, entre otras cosas.

La guerra se ha prolongado y las pérdidas han sido mayores de lo que Rusia esperaba, y los combates han provocado condena internacional contra Moscú.

Pero el Kremlin también tiene amigos influyentes que no se han unido al coro de censura: China e India, por ejemplo, se han mantenido neutrales. También lo han hecho muchos países de Medio Oriente y África. Varios países latinoamericanos y caribeños prefieren centrar la atención mundial en otros problemas globales, como el cambio climático y los conflictos en África.

Moscú desea mostrar su influencia mundial y su relación con China e insiste en que no puede ser aislado internacionalmente por Estados Unidos y sus aliados europeos.

Mientras tanto, Ucrania teme que el apoyo de sus aliados esté disminuyendo. Estos han suministrado armas por valor de miles de millones de dólares, pero temen que sus arsenales se estén reduciendo y que los contratistas de defensa tengan dificultades para agilizar las líneas de producción.

___

Gatopoulos reportó desde Atenas. La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer contribuyó desde las Naciones Unidas.