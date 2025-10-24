Agónicos empates dejan abiertas las semifinales de la Copa Sudamericana

Con goles en los descuentos, los partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025 se saldaron con sendos empates y las dos llaves quedaron abiertas para su definición en las revanchas la semana próxima.

Atlético Mineiro, de visita el martes, y la Universidad de Chile, de local este jueves, lograron igualar sus partidos ante Independiente del Valle y Lanús, respectivamente, con goles pasado el minuto 90.

De esta manera, ambas semifinales se definirán la semana próxima en Belo Horizonte y Buenos Aires.

Los ganadores de ambas llaves se medirán en la final del torneo en Asunción el 22 de noviembre.

El campeón de la Sudamericana se clasifica para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y también para la Recopa Sudamericana del próximo año.

Lanús lo dejó escapar

Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, pudo sentenciar este jueves su clasificación a la final del torneo, pero lo dejó escapar.

Con dos goles de su atacante Rodrigo Castillo, a los 25 y 29 minutos, tuvo contra las cuerdas a la Universidad de Chile en un vacío Estadio Nacional de Santiago, pero no supo darle el golpe de nocaut y el elenco chileno tiró de épica y logró empatar en la última jugada.

El delantero Lucas Di Yorio, que ingresó a los 60 minutos, descontó al 62, en la primera pelota que tocó, tras un error del portero de Lanús, y el capitán Charles Aránguiz, con clase, empató de penal a los 90+9 minutos.

"Quedamos tranquilos por lo hecho (...), pero no satisfechos por el resultado", dijo el entrenador de la U, Gustavo Álvarez.

El partido no tuvo espectadores por la sanción impuesta por la Conmebol a Universidad de Chile por los violentos enfrentamientos entre sus aficionados y los de Independiente de Avellaneda en agosto, en el partido de vuelta de octavos de final jugado en Buenos Aires.

La U de Chile fue sancionada con catorce partidos internacionales sin la presencia de sus hinchas, siete de local y siete de visitante, al igual que Independiente, que además fue descalificado del torneo.

La revancha se jugará el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

"La eliminatoria está abierta y (la revancha) va a ser un partido difícil como lo fue hoy. Pero (...) vamos a estar en casa con nuestra gente", sostuvo Marcelo Pellegrino, el DT de Lanús.

Mineiro sobrevivió en Quito

El martes, en el primer partido de semifinales, el Atlético Mineiro rescató un valioso empate 1-1 en su visita al Independiente Del Valle en Quito, con un gol de Dudu en el tiempo añadido.

El Matagigantes ecuatoriano se fue adelante en el marcador al minuto 11 con un tanto de penal de Junior Sornoza, decretado tras una polémica falta en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de la capital ecuatoriana, a 2850 metros de altitud.

Cuando todo indicaba que los locales sacaban una leve ventaja en la serie, el incombustible Hulk asistió al extremo Dudu (90+2') y éste marcó el empate in extremis.

La revancha se disputará el próximo martes en el estadio Arena MRV, en Belo Horizonte, la casa del club que dirige el argentino Jorge Sampaoli y que apuesta todas sus fichas a ganar la Sudamericana para clasificarse a la Libertadores de 2026.

ma/cjc