Agricultor belga demanda a gigante energético francés por daños causados por el cambio climático

TOURNAI, Bélgica (AP) — Un agricultor belga se enfrenta a la gigante petrolera TotalEnergies el miércoles en un tribunal, argumentando que la empresa francesa debería pagar por los daños causados por el cambio climático, en la demanda más reciente presentada por activistas medioambientales contra grandes compañías energéticas.

Antes de la audiencia, Hugues Falys dijo a una multitud de unos 50 simpatizantes, congregados bajo la fría lluvia, que presentó su demanda “para obligar a TotalEnergies a cambiar sus prácticas” y hacer que sus operaciones sean menos perjudiciales “para la sociedad en general y la agricultura en particular”.

La demanda, respaldada por la organización medioambiental Greenpeace, busca una compensación económica y exige que TotalEnergies reduzca su producción de petróleo y gas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.

La empresa no respondió a una solicitud de comentarios, pero en otros litigios ha manifestado que ya ha reducido las emisiones e invierte en fuentes de energía más ecológicas.

En las últimas dos décadas, grupos medioambientales y ciudadanos han presentado casi 100 casos a escala mundial contra grandes productores de petróleo, como BP, Exxon Mobil y Shell. En un informe divulgado en 2023 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se encontró que el número de demandas se había duplicado en los cinco años anteriores.

Hasta ahora, ninguna de ellas ha hecho que alguna empresa se vea obligada a pagar por daños directamente relacionados con el cambio climático.

“Creemos que es hora de que la impunidad de los grandes contaminadores como TotalEnergies, que aún existe hoy, termine y tiene que terminar en los tribunales”, afirmó Joeri Thijs de Greenpeace Bélgica a los periodistas antes de la audiencia del miércoles.

Se espera que el proceso se prolongue hasta mediados de diciembre.

Las compañías petroleras ante los tribunales

En 2021, un tribunal de Holanda, el vecino del norte de Bélgica, ordenó a Shell que redujera sus emisiones de carbono en un caso histórico presentado por grupos de activistas climáticos. Esa decisión fue revocada posteriormente en un juicio de apelación y ahora está pendiente ante el Tribunal Supremo.

A principios de este año, un tribunal alemán falló en contra de un agricultor peruano que argumentó que el calentamiento global aumentaba su riesgo de sufrir inundaciones catastróficas y quería que la gigante energética alemana RWE pagara.

Según la Base de Datos de Litigios Climáticos que mantiene la facultad de derecho de la Universidad de Columbia, la mayoría de las demandas se presentan en Estados Unidos.

En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a admitir una apelación presentada por empresas de petróleo y gas que intentaban bloquear tales demandas, permitiendo el avance de un caso presentado por la ciudad de Honolulu contra Sunoco, Shell, Chevron, Exxon Mobil y BP. Un caso similar está pendiente en Colorado.

Obligaciones gubernamentales

Los activistas han tenido más éxito en casos contra sus propios gobiernos que contra empresas. El Tribunal Supremo de los Países Bajos sostuvo en 2019 que la protección contra los efectos potencialmente devastadores del cambio climático es un derecho humano y que el gobierno tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. Un tribunal de París falló de manera similar en 2021, pero una apelación aún está pendiente.

El año pasado, el Tribunal Supremo de Montana ratificó un fallo climático histórico según el cual el estado violaba el derecho constitucional de los residentes a un ambiente limpio al permitir proyectos de petróleo, gas y carbón sin tener en cuenta el calentamiento global.

Casos internacionales

Los activistas también han ido más allá de los tribunales nacionales para luchar contra el calentamiento global.

En julio, el máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió una opinión consultiva que indicaba que los países podrían estar violando el derecho internacional si no toman medidas para proteger el planeta contra el cambio climático, y las naciones perjudicadas por sus efectos podrían tener derecho a recibir indemnizaciones.

El año pasado, el máximo tribunal de derechos humanos de Europa dictaminó que los países deben proteger mejor a sus habitantes contra las consecuencias del cambio climático, apoyando a un grupo de mujeres suizas mayores contra su gobierno, en un fallo innovador que podría tener implicaciones en todo el continente.

Los efectos de esos casos aún están por verse, pero según los expertos, las decisiones allanan el camino para otras acciones legales, incluidas demandas nacionales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.