Agricultores argentinos embolsan últimos lotes de campaña de trigo de ensueño

Por Miguel Lo Bianco

BENITO JUÁREZ, Argentina, 29 dic (Reuters) - Diego Ugrotte, al igual que muchos otros agricultores argentinos, está cerrando lo que podría llamarse una campaña de trigo perfecta.

Productor rural de 51 años del sur de la icónica provincia de Buenos Aires, Ugrotte analiza sus plantas del cereal cerca del estruendo que produce la cosechadora que peina las hectáreas de su campo. El resultado no podría ser mejor.

"Se veía venir que iba a ser una buena campaña, pero no al extremo de los índices que llegamos a tener", dijo el agricultor de la localidad de Benito Juárez, unos 400 kilómetros al sur de la capital argentina.

Con las dos principales bolsas de comercio de granos del país estimando la cosecha de trigo 2025/26 en un rango récord de entre 27,1 y 27,7 millones de toneladas, las palabras del productor resuenan no solo en su región, el corazón triguero del país, sino en toda la Argentina.

Con pocas hectáreas aún por recolectar, la producción superaría en hasta un 25% la máxima cosecha de trigo del país, de 22,2 millones de toneladas en el ciclo 2021/22, según datos oficiales.

El día caluroso y seco del verano austral ayuda a las tareas rurales en el campo de Ugrotte, quien desde los 17 años se dedica a agricultura.

Condiciones secas facilitan el tránsito de las cosechadoras por los caminos rurales y campos de Argentina, que en la actual temporada recibió condiciones climáticas casi ideales en cada etapa de desarrollo del trigo, permitiendo lo que la Bolsa de Rosario describió como rindes "impensados" para el cereal.

"Hubo bajas temperaturas en el invierno cuando el cultivo estaba en período vegetativo, que es lo que necesita. Después tuvo un período de lluvias muy regular que hizo que tuviera un buen macollaje, un buen desarrollo de espiga y al final un excelente llenado de grano", dijo Ugrotte.

Según el productor, en Benito Juárez solo queda entre 20% y 30% del área de trigo por cosechar, marcando el fin de una campaña "excelente". A nivel nacional queda por recolectar apenas el 13% del área sembrada, según los últimos datos del Gobierno.

Y mientras los productores embolsan sus últimos lotes de trigo, en campos adyacentes la soja y el maíz argentina van promediando sus ciclos, con buenas perspectivas también según Ugrotte.

"Para lo que es la cosecha gruesa, también el clima viene acompañando (...) Un poco la cosecha gruesa depende de lo que ocurra en las lluvias de enero, ¿no? Pero bueno, las perspectivas son buenas".

