Agricultores brasileños siembran 4,16% de superficie de soja, el ritmo más rápido registrado: Patria

SAO PAULO, 26 sep (Reuters) - La siembra de la nueva cosecha de soja 2025/26 de Brasil ha arrancado con rapidez, impulsada sobre todo por el progreso de las labores en el estado de Paraná, donde las lluvias han sido constantes y las previsiones son favorables, dijo el viernes la consultora Patria Agronegocios.

Los agricultores han sembrado hasta ahora el 4,16% de la superficie de soja prevista, frente al 0,54% en la misma época del año pasado.

Se trata del inicio más rápido de la temporada de siembra de soja de que se tiene constancia, afirmó el director de Patria Agronegocios, Matheus Pereira. (Reporte de Isabel Teles y Roberto Samora; Editado en español por Javier Leira)