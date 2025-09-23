Agricultores convocan protestas en París contra acuerdo UE-Mercosur

El sindicato agrícola Confédération paysanne, el tercero del sector en Francia, llamó este martes a manifestar con tractores el 14 de octubre en París para "detener" el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

La Comisión Europea presentó a principios de septiembre este acuerdo comercial a los 27 países de la Unión Europea y al Parlamento Europeo para su eventual aprobación y prometió garantías "sólidas" para los agricultores.

Pero en Francia, los agricultores, que temen que el mercado se vea inundado de carne, arroz o azúcar latinoamericanos, cargaron contra la decisión y su primer sindicato FNSEA ya convocó protestas "descentralizadas" el viernes.

"Es el momento de una movilización masiva para detener todos los acuerdos de libre comercio", llamó en un comunicado la Confédération paysanne, que hace coincidir su protesta en octubre con un juicio a dos de sus miembros.

La Comisión Europea espera la ratificación del acuerdo entre la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay antes de finales de 2025, durante la presidencia brasileña del Mercosur.

Francia ha reiterado desde hace años su oposición a ese proyecto de tratado, que considera una amenaza para su producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles, al tiempo que reclama medidas suplementarias de protección.

Para tranquilizar al gobierno francés, la Comisión prometió completar el acuerdo con un "texto jurídico" que refuerce las medidas de salvaguardia para "los productos europeos sensibles".

El acuerdo con el Mercosur cuenta con numerosos partidarios en Europa, como Alemania, que busca nuevos mercados para sus empresas, especialmente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles.

