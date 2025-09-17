Agricultores de EEUU se enfrentan a una "calamidad financiera" si no hay ayuda pronto: legisladores

Por Bo Erickson y Leah Douglas

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) - Mientras los agricultores estadounidenses entran en la temporada de cosecha de otoño preocupados por los bajos precios y una guerra comercial que podría perjudicar su subsistencia, legisladores republicanos de los estados agrícolas están instando al Gobierno federal a disponer de una ayuda económica a finales de año.

Las discusiones entre los legisladores y el Gobierno ponen de relieve el dilema para los republicanos entre la lealtad al presidente Donald Trump y la representación de los electores que han acudido en masa a los ayuntamientos de sus distritos preocupados por el impacto de las políticas comerciales del Gobierno federal.

Cuatro congresistas de estados agrícolas dijeron a Reuters que están en conversaciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y otros funcionarios del Gobierno sobre un paquete de ayuda, idealmente para fines de diciembre.

El senador republicano John Hoeven, que lidera la financiación de la agricultura en el comité de asignaciones, dijo que está discutiendo un enfoque similar al adoptado durante el primer mandato de Trump, cuando el Gobierno federal emitió US$23.000 millones en pagos extra a los agricultores para compensar las pérdidas de una guerra comercial con China.

Hoeven, de Dakota del Norte, dijo que los agricultores necesitan ayuda "cuanto antes, mejor, pero ciertamente para fin de año".

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el lunes que está trabajando diariamente con el Congreso para evaluar cuánta ayuda podría ser necesaria este otoño boreal, pero no especificó un cronograma o una cantidad.

"El presidente Trump y la secretaria Rollins están siempre en contacto con las necesidades de nuestros agricultores, que desempeñaron un papel crucial en la victoria del presidente en noviembre", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un correo electrónico.

Ya se espera que el gobierno federal gaste más de US$40.000 millones en pagos a los agricultores en 2025, la segunda cantidad más alta desde 1933, según datos del USDA. La suma casi récord incluye un apoyo especial por desastres y la aprobada por el Congreso en diciembre.

"Creo que los agricultores están atravesando uno de los peores momentos económicos de mi vida", dijo el presidente republicano de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Glenn Thompson, de Pensilvania, quien añadió que la necesidad de ayuda ha aumentado y que espera que se apruebe alguna a finales de este año. (Reporte de Bo Erickson y Leah Douglas; edición en español de Javier López de Lérida)