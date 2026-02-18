Agricultores de EEUU ven grandes al maíz como la mejor opción para alcanzar la rentabilidad

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 18 feb (Reuters) - Los agricultores estadounidenses reducirían solo ligeramente sus plantaciones de maíz en 2026, a pesar de haber sido castigados por la caída de los precios tras la enorme cosecha del año pasado, mientras se preparan para un cuarto año consecutivo de márgenes de ganancias reducidos o incluso pérdidas.

Los ‌agricultores esperan que el maíz, el cultivo más extendido en Estados ‌Unidos, se ⁠acerque este año al umbral de rentabilidad, gracias a su fuerte demanda. Algunos consideran que la soja es más arriesgada, dada la creciente competencia de Brasil y la inestable relación comercial de Estados Unidos con su principal comprador, China.

"En este momento, es absolutamente imposible ganar dinero con la soja", dijo Tim Gregerson, agricultor del este de Nebraska. "Probablemente se pueda alcanzar el umbral de rentabilidad con el maíz, ​pero para ello ⁠habrá que obtener un rendimiento extraordinario ⁠o que suban los precios", añadió.

La mayoría de los agricultores del cinturón agrícola del Medio Oeste de Estados Unidos cultivan ambos productos, alternando lo que se planta en cada campo de un año a otro ​para mejorar la salud del suelo. Muchos añaden trigo, sorgo, algodón u otros cultivos a sus rotaciones. Pero entre los agricultores que disponen de algunas hectáreas flexibles en las que pueden plantar cualquier cosa, muchos consideran ‌que el maíz es su mejor opción.

Las decisiones de siembra para 2026, que se discuten durante los meses de invierno, marcan el ​primer paso para determinar la cantidad de grano que se producirá en el mayor exportador de maíz ​del mundo y el segundo mayor proveedor de soja después de Brasil.

Las decisiones son especialmente difíciles este año después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos realizó en enero revisiones sin precedentes de su estimación de la superficie cosechada de maíz de la última temporada, lo que, junto con las estimaciones superiores a lo esperado del rendimiento del maíz en 2025 y las existencias disponibles al 1 de diciembre, hizo bajar los precios.

Antes del foro anual de perspectivas del USDA de esta semana, los analistas encuestados por Reuters proyectaron en promedio una superficie de siembra de maíz para 2026 de 94,9 millones de acres, lo que supone un descenso de alrededor del 4% con respecto al máximo de 89 años alcanzado el año ​pasado, pero sigue siendo la segunda superficie de maíz más grande en 13 años.

La encuesta situó la superficie plantada de soja en 84,9 millones de acres, en línea con el promedio de los últimos 10 años y por encima de los 81 millones de acres sembrados en 2025, el mínimo de los últimos seis años.

Los agricultores estadounidenses ⁠obtuvieron la mayor cosecha de maíz de la historia el año pasado, con más de 17.000 millones de bushels, lo que llenó los silos de grano del país y pesó sobre los futuros del maíz en la Bolsa de Comercio de Chicago .

Sin embargo, el ritmo récord de las ‌ventas de exportación y la fuerte demanda de los productores de etanol han mantenido un suelo bajo los precios, a medida que se concretan las previsiones de superficie cultivada para 2026.

Incluso con el aumento de los costos de insumos como semillas y fertilizantes, los futuros de maíz de diciembre de la CBOT, que representan la cosecha de 2026, rondan los 4,60 dólares por bushel, cerca de los niveles de equilibrio para los agricultores.

"El mercado está enviando la señal de que no quiere que se reduzca demasiado la superficie dedicada al maíz. No necesitamos tanta como el año pasado, pero con la demanda actual, no es que necesitemos una caída enorme", afirma Frayne Olson, economista agrícola de la Universidad Estatal de Dakota del Norte.

PRESIONES EN LAS ZONAS AGRÍCOLAS

Algunos agricultores estadounidenses están luchando por mantenerse solventes, incluso con el aumento de las ayudas gubernamentales.

El cultivo de la soja es menos costoso, y la demanda de las trituradoras nacionales y la floreciente industria de los biocombustibles deberían ayudar ‌a compensar la disminución de las ventas de exportación debido a las tensiones comerciales con China, con diferencia el mayor comprador mundial. China ha comprado 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense desde la tregua comercial de finales ⁠de octubre.

Sin embargo, las perspectivas de las futuras exportaciones de soja estadounidense son inciertas ante la reunión prevista para abril entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping. Mientras tanto, ‌los agricultores de Brasil han comenzado a recolectar una cosecha récord de soja que debería dominar el comercio mundial de este producto.

"En estos momentos, el mercado de la soja es más un ⁠juego político que el mercado del maíz", afirma Dan O'Brien, economista de la Universidad Estatal de Kansas.

GRANDES RENDIMIENTOS DE MAÍZ

El maíz suele producir más del triple de grano ⁠por acre en comparación con la soja. Si bien una gran producción ejerce presión sobre los precios, los agricultores individuales pueden ganar más.

El rendimiento nacional de maíz del año pasado fue el más alto jamás registrado, con 186,5 bushels por acre, y se batieron récords estatales en Minnesota y Nebraska, los estados número 3 y 4 en cultivo, así como en estados más alejados del cinturón del maíz, como Dakota del Norte.

Al terminar sus planes de cultivo para 2026, los agricultores dicen que están buscando formas de reducir los costos. En Nebraska, Gregerson ha dejado de comprar maquinaria nueva y ha encontrado formas de reducir el uso de fertilizantes. Está considerando reducir la aplicación de herbicidas, pero hacerlo significaría permanecer ‌cerca de la granja durante toda la temporada para vigilar los cultivos muy de cerca.

"Cuando haces eso, vives ​y mueres en un pulverizador. No te vas de vacaciones en primavera ni en verano. Tienes que ser muy puntual a la hora de eliminar las malas hierbas".

En Dakota del Norte, el agricultor Phil Volk afirma que los productores de su zona están retrasando las reparaciones de la maquinaria, prescindiendo de detalles como los tratamientos de semillas para promover el crecimiento de la soja y dedicando la mayor parte de sus costos de insumos al maíz, su cultivo más rentable en 2025. Volk espera ampliar su superficie de maíz esta primavera en un 15% en comparación con el ‌año pasado.

"Van a recortar todos los gastos posibles en soja y dedicar todos los recursos al maíz", afirma Volk. (Reporte de Julie Ingwersen. Edición de Emily Schmall y David Gregorio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)