Agricultores franceses apuntan a importaciones de alimentos mientras continúan protestas por Mercosur

PARÍS, 12 ene (Reuters) - Los agricultores detuvieron el lunes camiones en el mayor puerto de contenedores de Francia y en la principal autopista al norte de París, realizando controles simbólicos de los alimentos importados en protesta por un acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur que, según ellos, dará lugar a una competencia desleal.

Los agricultores de Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, llevan semanas protestando por el pacto comercial propuesto con el bloque sudamericano Mercosur.

La aprobación del acuerdo por la mayoría de los Estados miembros de la UE el viernes, a pesar del rechazo de Francia, ha intensificado la presión sobre el gobierno por parte de los agricultores y los partidos de la oposición, algunos de los cuales han presentado mociones de censura.

En el norteño puerto de Le Havre, varias decenas de miembros del sindicato de Jóvenes Agricultores que se habían reunido con tractores durante el fin de semana inspeccionaban los camiones de alimentos que salían del puerto.

AGRICULTORES DENUNCIAN "COMPETENCIA DESLEAL"

"Es sobre todo para volver a dar la voz de alarma y mantener la presión sobre el acuerdo de Mercosur", dijo Justin Lemaitre, secretario general de una sección local del sindicato.

"Es difícil tragar una competencia tan desleal con productos que se importan del otro lado del mundo y que compiten con los que producimos en Europa", comentó, añadiendo que los manifestantes en Le Havre habían observado setas y vísceras de oveja procedentes de China.

En un peaje de la autopista A1, cerca de la ciudad septentrional de Lille, agricultores del sindicato Coordination Rurale realizaron controles similares en camiones que se dirigían a París, según Patrick Legras, portavoz del sindicato.

Los agricultores también estaban bloqueando depósitos de combustible en el puerto atlántico de La Rochelle y en la región de Saboya, en los Alpes franceses, así como un puerto cerealista en Bayona, en el suroeste, informaron sindicatos y medios de comunicación franceses.

Los agricultores planean llevar tractores a la capital para protestar el martes, tras una manifestación sorpresa el jueves pasado y antes de una concentración propuesta en Estrasburgo el 20 de enero ante el Parlamento Europeo. Los agricultores franceses esperan que el Parlamento bloquee el pacto con Mercosur.

(Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)