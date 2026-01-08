Agricultores franceses bloquean calles de París en protesta contra acuerdo con Mercosur
Por Sybille de La Hamaide
PARÍS, 8 ene (Reuters) -
Agricultores franceses bloquearon el jueves con tractores las carreteras de acceso a París y lugares emblemáticos como el Arco del Triunfo, en protesta por un amplio acuerdo comercial que la Unión Europea tiene previsto firmar con países sudamericanos
.
Los agricultores del sindicato derechista Coordination Rurale convocaron las protestas en París ante el temor de que el acuerdo de libre comercio previsto con el bloque Mercosur inunde la UE con importaciones de alimentos baratos.
También protestaron contra los altos costos y la excesiva regulación local, y exigieron el fin de una política gubernamental de sacrificio de rebaños de vacas en respuesta a una enfermedad del ganado altamente contagiosa, que consideran excesiva. "Estamos entre el resentimiento y la desesperación. Tenemos un sentimiento de abandono, como con el Mercosur. Nos han abandonado en favor de un transbordador espacial, un Airbus o un coche", dijo a Reuters Stéphane Pelletier, vicepresidente del sindicato de Vienne, en el centro de Francia.
LA PROTESTA PRESIONA A MACRON
Los agricultores desbordaron los controles policiales para entrar en la ciudad, recorriendo la avenida de los Campos Elíseos y bloqueando la carretera que rodea el Arco del Triunfo antes del amanecer, antes de reunirse frente a la Asamblea Nacional.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, fue abucheada y empujada cuando salió a las puertas de la Asamblea para hablar con los manifestantes de Coordination Rurale.
Decenas de tractores obstruyeron las autopistas de acceso a la capital antes de la hora punta de la mañana, incluida la A13 que conduce a París desde los suburbios del oeste y Normandía, causando 150 kilómetros de atascos, dijo el ministro de Transporte.
Los agricultores de la FNSEA y los sindicatos de jóvenes agricultores se unieron a ellos más tarde en la Torre Eiffel en una manifestación tranquila.
"Vamos a importar del resto del mundo productos que no cumplen nuestras normas, eso no es posible, es inaceptable. Así que seguimos movilizados, seguimos adelante", dijo a la prensa Arnaud Rousseau, presidente del sindicato agrícola FNSEA, refiriéndose al acuerdo con Mercosur.
La protesta aumenta aún más la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y su Gobierno, un día antes de que los Estados miembros de la UE voten sobre el acuerdo comercial. Sin una mayoría en la Asamblea Nacional, cualquier paso en falso de Macron lo arriesga a una peligrosa moción de censura en la cámara. La protesta tiene lugar días después de que la Comisión Europea propuso poner antes a disposición de los agricultores 45.000 millones de euros de fondos de la UE y acordó recortar los aranceles a la importación de algunos fertilizantes, en un intento de ganarse a los países que vacilan en su apoyo al Mercosur. El acuerdo cuenta con el apoyo de países como Alemania y España y la Comisión parece haber obtenido el respaldo de Italia, lo que significa que tendría los votos necesarios para aprobar el acuerdo comercial con o sin el apoyo de Francia. La votación sobre el acuerdo está prevista para el viernes.
(Información de Sybille de La Hamaide, Inti Landauro y Camille Raynaud; edición de Lincoln Feast y Richard Lough; edición en español de Paula Villalba)