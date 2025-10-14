Agricultores protestan en París contra el acuerdo UE-Mercosur

A los pies de la Torre Eiffel, cientos de agricultores franceses protestaron de nuevo este martes contra el proyecto de acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, pese a las garantías ofrecidas por la Comisión Europea.

Los agricultores y ganaderos franceses temen que su mercado se vea inundado de carne, azúcar o arroz procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo UE-Mercosur.

"UE-Mercosur no es estiércol, pero apesta igual", cantó una multitud durante la manifestación festiva que terminó cerca de la Torre Eiffel para "un gran picnic solidario".

La Confederación Campesina, el tercer sindicato del sector en Francia, convocó la protesta para urgir al presidente Emmanuel Macron a defender a sus agricultores, cuando Bruselas ya lanzó el proceso de ratificación.

Para intentar tranquilizar a Francia, la Comisión Europea propuso en septiembre cláusulas de salvaguardia "reforzadas", en caso de un aumento brusco de las importaciones o una caída de los precios.

Pero para el sindicato, ni las "cláusulas de salvaguardia" ni las medidas "espejo milagrosas" podrán garantizar un reequilibrio.

Los agricultores y ganaderos ya protagonizaron protestas masivas en 2024 en Francia contra la situación del sector y amenazan con otras importantes durante el invierno boreal, cuando el trabajo en los campos disminuye.

sf-tjc/pb