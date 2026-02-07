Agricultores reportan fuertes daños en cultivos por paso de tormenta Marta en España y Portugal

*

La península ibérica ya ha sido azotada por una serie de tormentas

Miles de residentes evacuados, transporte interrumpido

Acumulación de agua suscita temores de deslizamientos de tierra

Por Guillermo Martinez y Jon Nazca

CÓRDOBA, 7 feb (Reuters) - Los agricultores españoles advirtieron el sábado que las lluvias torrenciales y los fuertes vientos habían dejado los campos inundados y causado daños por valor de millones de euros en los cultivos, mientras España y Portugal se preparaban para más condiciones meteorológicas extremas.

La Península Ibérica ya ha sufrido una sucesión de tormentas en las últimas semanas, que han traído consigo fuertes lluvias, truenos, nieve y fuertes vendavales antes de la llegada de la tormenta Marta el sábado.

Más de 11.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la región meridional española de Andalucía, mientras que se han cerrado cerca de 170 carreteras en toda España y se han interrumpido los servicios ferroviarios en Portugal.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió el sábado que la tormenta Marta traería nieve y condiciones peligrosas en la costa, así como más lluvia. Las autoridades emitieron una alerta naranja, la segunda más alta después de la roja.

Miguel Ángel Pérez, de la organización de agricultores COAG en la provincia andaluza de Cádiz, declaró el sábado a la televisión española TVE que "llueve sin parar. Cultivos como el brócoli, las zanahorias y las coliflores están bajo el agua. Miles de hectáreas inundadas. Tenemos una verdadera catástrofe natural".

Pérez afirmó que la tormenta había causado daños por valor de millones de euros en la cosecha de este año y que los agricultores solicitarían ayuda al Gobierno para recuperarse.

TIERRA TEMBLANDO, RÍOS CRECIENDO

El encharcamiento también ha suscitado el temor a cambios estructurales, como deslizamientos de tierra.

Los residentes de varias localidades de la Serranía de Ronda, en Málaga, que han sido azotadas por la tormenta Leonardo esta semana, afirmaron el sábado que el suelo llevaba días temblando.

El ayuntamiento de una localidad de la zona, Cortes de la Frontera, afirmó el sábado en una publicación en las redes sociales que "no había peligro" por los temblores, que también se han sentido en las localidades cercanas de Benaoján, Gaucín y Jimera de Líbar.

Se envió a especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la zona para supervisar la situación.

Varias zonas residenciales cercanas al río Guadalquivir, en la provincia andaluza de Córdoba, fueron evacuadas el viernes debido al drástico aumento del nivel del agua.

La vicepresidenta del Gobierno español, María Jesús Montero, advirtió de que se esperaba que el río alcanzara su nivel máximo el sábado o el domingo.

En Portugal, donde las fuertes lluvias han llevado a tres localidades a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, se han desplegado más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas.

(Reportaje de Graham Keeley; edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)