Agricultores se enfrentan a policías belgas en protesta contra acuerdo con Mercosur

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) -

La policía belga disparó gases lacrimógenos y cañones de agua el jueves cuando una manifestación de agricultores contra el acuerdo.

La policía intervino cuando la violencia se intensificó y trató de detener a algunos de los manifestantes. En un momento dado, un tractor se empotró contra una fila de policías antidisturbios, aunque al parecer no golpeó a nadie. Algunos agricultores también atacaron a periodistas.

La policía de Bruselas dijo que había autorizado una protesta con un máximo de 50 tractores, pero a primera hora de la tarde del jueves habían llegado a la capital belga unos 1.000, la mayoría con matrícula belga. Se calcula que el número de manifestantes asciende a 7.000.

Los líderes de la UE tienen previsto debatir el jueves en una cumbre en Bruselas si la UE debe firmar el acuerdo con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los críticos del pacto comercial, que lleva 25 años gestándose, dicen que las materias primas baratas podrían inundar el mercado en detrimento de los productores europeos. (Reportaje de Philip Blenkinsop y Charlotte Van Campenhout; edición de Barbara Lewis)