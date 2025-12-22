Agricultura y Paradores reafirman su alianza para impulsar el programa Caminos Naturales

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Paradores han vuelto a aliarse tras rubricar un nuevo convenio de colaboración para impulsar el programa Caminos Naturales.

En concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado hoy la red de Caminos Naturales como uno de los ejes para el desarrollo sostenible del medio rural y para la conservación y valorización de su patrimonio natural y cultural.

El titular de Agricultura ha subrayado que este acuerdo con Paradores refuerza la cooperación entre ambas instituciones para impulsar el turismo rural sostenible. Este convenio permite sumar esfuerzos para dinamizar las zonas rurales, generar oportunidades económicas y acercar a la ciudadanía a un patrimonio natural y cultural de enorme valor, según el ministro.

Por su parte, la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, se ha congratulado por esta alianza. "Este acuerdo refleja el trabajo y la apuesta que realiza Paradores por conseguir un turismo sostenible real; un turismo respetuoso con el entorno que preserve los espacios naturales donde se ubican nuestros establecimientos, que permita garantizar el disfrute de generaciones futuras y sea un motor económico y cultural en zonas con reducido movimiento turístico", ha subrayado.

Planas ha puesto en valor la trayectoria de colaboración entre su Departamento y Paradores, iniciada en 2010 y reforzada ahora con este nuevo convenio, que tiene como objetivo coordinar actuaciones conjuntas entre la red de Caminos Naturales y la red de Paradores Nacionales para promover el turismo rural, los espacios naturales y los destinos culturales situados en sus entornos.

De esta forma, el objetivo es contribuir a la diversificación económica y al desarrollo sostenible del medio rural. Entre las actuaciones previstas se incluye la promoción mutua de ambas redes, el impulso del Pasaporte de Caminos Naturales y Vías Verdes mediante el sellado de 47 rutas en Paradores de su entorno, así como el desarrollo de acciones de divulgación conjunta a nivel nacional y regional.

LA RED DE CAMINOS NATURALES: IMPULSO DEL ENTORNO RURAL

En su intervención, Planas ha destacado el potencial de la red de Caminos Naturales, un programa que Agricultura impulsa desde hace más de 30 años y que recorre todas las comunidades autónomas.

En la actualidad, la red cuenta con 130 itinerarios que suman más de 10.800 kilómetros por todo el territorio, muchos de ellos sobre antiguas infraestructuras recuperadas para un uso recreativo con un mínimo impacto ambiental.

Agricultura ha invertido hasta la fecha 302 millones de euros en este programa y para 2026 está prevista una inversión de 10,8 millones de euros en obras y 2,6 millones en servicios. Además, seguirá apostando por mejorar la ciclabilidad de las rutas y por facilitar el acceso a personas con distintos tipos de discapacidad, con el objetivo de que estos itinerarios sean accesibles a toda la sociedad.

Planas ha destacado también el esfuerzo realizado en los últimos años para dar a conocer los Caminos Naturales como producto turístico sostenible, a través de campañas institucionales bajo la marca 'Caminos Naturales de España. Elige tu camino'.

Así, el titular del ramo ha subrayado que "el medio rural es depositario de un gran patrimonio, una riqueza que debemos difundir, valorar, cuidar y mantener". "Este compromiso nos une al ministerio y a Paradores y nos compromete de manera conjunta", ha señalado.