Agroconsult eleva sus previsiones para la cosecha de soja de brasil en 2025/26

SAO PAULO, Brasil, 5 mar (Reuters) - Se espera que los agricultores brasileños cosechen ‌183,1 millones ‌de ⁠toneladas métricas de soja en la temporada 2025/2026, informó el jueves la consultora agroindustrial Agroconsult, ​que elevó ⁠su ⁠estimación de enero en 850.000 toneladas tras un recorrido ​por campos de todo el país.

Agroconsult dijo en un ‌comunicado que, a pesar de ​las difíciles condiciones meteorológicas, ​mejoró las previsiones para la cosecha en la mayoría de los estados visitados.

Los analistas han visitado 11 estados y el Distrito Federal del país desde enero y se espera ​que terminen las evaluaciones de campo en menos de un mes, según ⁠la consultora.

Rio Grande do Sul, el estado más meridional de ‌Brasil, que tiene pérdidas estimadas en 2 millones de toneladas en la cosecha debido a las lluvias irregulares, todavía tiene que ser visitado.

"El escenario aún puede cambiar", dijo Valmir Assarice, coordinador técnico de la gira de cosechas, en ‌el comunicado.

La previsión al alza para la cosecha, que ⁠se da a pesar de que Agroconsult mantiene ‌su perspectiva de superficie plantada en 48,8 ⁠millones de hectáreas, representaría un récord ⁠para el mayor productor mundial de soja y un 6,4% más que la temporada anterior.

La consultora AgResource también anunció el jueves que había aumentado su estimación para la ‌cosecha de soja ​de Brasil a 182,4 millones de toneladas, pero no informó de su previsión anterior. (Reporte de Roberto Samora en Sao Paulo; redacción de Andre Romani, ‌edición en español de Javier López de Lérida)