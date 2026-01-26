AgRural eleva previsiones para cosechas de soja y maíz de Brasil en 2025/26

SAO PAULO, 26 ene (Reuters) - La cosecha de soja de Brasil en 2025/26 alcanzaría 181 millones de toneladas métricas, dijo el lunes la consultora de agronegocios AgRural, aumentando su pronóstico desde los 180,4 millones de toneladas anteriores, al tiempo que elevó su estimación de producción de maíz.

* Los agricultores de Brasil habían recolectado el 4,9% de su cosecha de soja de 2025/26 hasta el jueves pasado, por encima del 2% de la semana anterior y del 3,9% del año anterior, según AgRural.

* "Las expectativas de una cosecha abundante se mantienen en todo el país", dijo la consultora, aunque advirtió que el clima cálido y seco en el estado de Rio Grande do Sul "necesita ser monitoreado de cerca".

* Brasil es el mayor productor y exportador mundial de soja.

MAÍZ

* AgRural también aumentó su previsión para la producción total de maíz de Brasil en 2025/26 a 136,6 millones de toneladas, desde los 136 millones de toneladas anteriores.

* La siembra de la segunda cosecha de maíz en la región centro-sur de Brasil alcanzó el 4,7% de la superficie estimada, por encima del 2,2% reportado un año antes, dijo.

* La cosecha de primera en la región se situó en el 5%, por debajo del 8,6% del año anterior. (Reporte de Gabriel Araujo; Redacción de Isabel Teles)