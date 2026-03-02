AgRural recorta previsiones para cosecha de soja de Brasil en 2025/26

SAO PAULO, 2 mar (Reuters) - La producción de soja de Brasil en 2025/26 alcanzaría los 178 millones de toneladas métricas, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, que rebajó su previsión de 181 millones de toneladas debido a las pérdidas de rendimiento relacionadas con la sequía en el estado de Rio Grande do Sul.

* Los agricultores brasileños habían cosechado el 39% de su cosecha de soja hasta el jueves pasado, según AgRural, lo que supone un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, pero por debajo del 50% registrado un año antes.

* El ritmo de la cosecha sigue siendo el más lento desde 2020/21, según la consultora.

* Las fuertes lluvias interrumpieron la cosecha en varios estados, entre ellos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goias, según la consultora.

* Por otro lado, Rio Grande do Sul necesitará más lluvias en las próximas semanas para evitar nuevas pérdidas, según AgRural.

MAÍZ

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil en la importante región centro-sur alcanzó el 66% de la superficie estimada, en comparación con el 80% del año anterior, según AgRural.

* El ritmo es el más lento desde 2022, según señaló, ya que las lluvias y los retrasos en la cosecha de soja dificultan el trabajo en el campo en varias zonas.

* La cosecha de maíz temprano alcanzó el 36%, por debajo del 46% registrado un año antes. (Reporte de Gabriel Araujo; redacción de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)