agüero, feliz de llegar al "mejor equipo del mundo" tras firmar con el barcelona

(Actualiza con declaraciones de Agüero, detalles; cambia redacción)

MADRID, 31 mayo (Reuters) - El delantero Sergio Agüero se convirtió el lunes en el nuevo refuerzo del Barcelona, al que se sumará cuando expire su contrato con el Manchester City a finales de junio, y dijo estar feliz de ser parte del "mejor equipo del mundo".

El jugador de 32 años firmó un contrato por dos años, con una cláusula de salida de 100 millones de euros (122 millones de dólares).

"Estoy muy contento. Intentaré dar lo mejor para ayudar al equipo a ganar cosas importantes. Es una alegría inmensa (...) La motivación es venir al Barça. Es el mejor equipo del mundo. Y la mejor motivación es estar aquí. Y aquí está el mejor jugador del mundo", dijo Agüero en su presentación.

"De chico dije que algún día se fijarían en mí, y acá estoy. No me lo imaginaba. Cuando llegó la oportunidad, cualquiera sale corriendo (...) Cuando el Barça me llamó, ni lo dudé. No quiero otro equipo. Sólo quiero el Barça. Así ha sido este mes y medio o dos meses. Cualquiera al que le preguntes, viene".

El atacante también hablo de su amigo Lionel Messi, el máximo artillero de la historia del Barcelona.

"Esperemos jugar juntos, pero ya veníamos negociando hace tiempo. Pero eso son decisiones de él con el club. Es un placer y orgullo jugar juntos. Conviví con él y lo conozco bastante. Creo que sí que seguirá", señaló.

El internacional argentino se unió al City en 2011, procedente del Atlético Madrid, y se convirtió en el máximo artillero de la historia del club con 260 goles. Agüero ayudó al club a ganar cinco títulos de la Premier League, incluyendo la corona de la temporada que acaba de terminar.

La prensa española señala que Agüero será el primero de una serie de llegadas al Camp Nou este verano boreal, ya que el presidente Joan Laporta busca renovar una plantilla que fue tercera en la Liga y sufrió una temprana eliminación en la Liga de Campeones. (Reporte de Joseph Walker. Editado en español por Javier Leira)

Reuters