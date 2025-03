AHF reclama salud, derechos e igualdad en el Día Internacional de la Mujer

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--mar. 7, 2025--

En este Día Internacional de la Mujer (DIM), que se celebra el 8 de marzo, la AIDS Healthcare Foundation ( AHF ) se solidariza con las mujeres y las niñas de todo el mundo, celebrando sus logros y defendiendo al mismo tiempo la acción para acabar con las barreras que obstaculizan la salud, la igualdad y las oportunidades. Este año, los equipos de AHF en todo el mundo se unen al movimiento global para exigir el fin de las desigualdades que frenan a las mujeres y las niñas a través de conmemoraciones del DIM para recordar a todos que cuando las mujeres y las niñas prosperan, también lo hacen comunidades enteras.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250306676160/es/

Nearly 30 AHF teams worldwide are joining the global movement to demand an end to the inequities that hold women and girls back with International Women's Day commemorations to remind everyone that when women and girls thrive, so do entire communities. (Graphic: AHF)

A pesar de décadas de progreso, las mujeres y las niñas siguen representando el 44% de todas las nuevas infecciones por VIH en el mundo y más del 60% en el África subsahariana. La violencia de género, la falta de acceso a la atención sanitaria, las restricciones de los derechos reproductivos, la desigualdad de ingresos y las limitadas oportunidades educativas acentúan aún más las disparidades. Además, el acceso a productos asequibles para la salud menstrual y a una educación integral en salud sexual y reproductiva sigue estando fuera del alcance de millones de mujeres, lo que compromete la dignidad, la movilidad y las oportunidades.

«Las mujeres y las niñas de todo el mundo merecen tener el poder, los conocimientos y los recursos necesarios para tomar las riendas de su salud, su futuro y su vida», declaró Loretta Wong, jefa adjunta de Promoción y Política Mundial de AHF. Un cambio real requiere más que palabras: exige compromisos concretos, como ampliar el acceso a la prevención y el tratamiento del VIH, a los servicios de atención sanitaria sexual y reproductiva y al empoderamiento económico. En este Día Internacional de la Mujer, AHF reafirma su promesa de garantizar que ninguna mujer o niña se quede atrás».

AHF da prioridad a las mujeres y las niñas mediante la promoción de políticas que las protejan y las eleven en todo el mundo. Desde la distribución gratuita de productos menstruales y la lucha contra la violencia de género hasta la ampliación del acceso a los servicios contra el VIH/sida, AHF se dedica a garantizar que todas las mujeres y niñas puedan llevar una vida sana y plena.

En este Día Internacional de la Mujer, AHF insta a líderes, responsables políticos y comunidades a pasar de los compromisos a la acción, porque un mundo justo y equitativo solo es posible cuando las mujeres y las niñas de todo el mundo pueden reclamar todos sus derechos, su poder y su potencial.

Para ayudar a las mujeres jóvenes y a las niñas, la AHF puso en marcha en 2016 su programa Girls Act, que desde entonces se ha ampliado a casi 40 países. El objetivo del programa es mantener a las afiliadas libres del VIH y otras ITS, ayudar a las seropositivas a seguir el tratamiento, prevenir embarazos no deseados y que no abandonen la escuela. Obtenga más información en GirlsAct.org, que contiene información sobre el programa, historias inspiradoras que destacan las acciones actuales de equipos de todo el mundo y una nueva imagen para 2025.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización mundial sin fines de lucro que proporciona medicina de vanguardia y defensa a más de 2,2 millones de personas en 48 países de África, América, Asia/Pacífico y Europa. En la actualidad, somos el mayor proveedor sin fines de lucro de atención médica para el VIH/sida del mundo. Para obtener más información sobre AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250306676160/es/

CONTACT: CONTACTO CON LOS MEDIOS ESTADOUNIDENSES:

Ged Kenslea,Director sénior de Comunicaciones, AHF

+1 323 308 1833 oficina +1.323.791.5526 celular

gedk@aidshealth.orgDenys Nazarov,Director de Política global y Comunicaciones, AHF

+1 323.308.1829

denys.nazarov@aidshealth.org

KEYWORD: SOUTH AFRICA CENTRAL AMERICA AFRICA MEXICO LATIN AMERICA NORTH AMERICA UNITED STATES ASIA PACIFIC EUROPE INDIA NETHERLANDS CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: HISPANIC GENERAL HEALTH PHILANTHROPY CONSUMER HEALTHCARE REFORM PUBLIC POLICY ADVOCACY GROUP OPINION FOUNDATION WOMEN AIDS HEALTH PUBLIC POLICY/GOVERNMENT

SOURCE: AIDS Healthcare Foundation

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/07/2025 05:52 AM/DISC: 03/07/2025 05:51 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250306676160/es