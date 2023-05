“Ahora o nunca”: Migrantes se apresuran a cruzar frontera hacia EEUU antes de que expire Título 42

MATAMOROS, México (AP) — Muchos migrantes cruzaban la frontera sur de Estados Unidos el jueves con la esperanza de ingresar al país horas antes de que se levanten las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, un cambio que muchos temen que complique sus probabilidades de quedarse en la nación norteamericana.

Ante el inminente plazo, los migrantes que aguardaban en México se quitaron la ropa antes de descender por la inclinada orilla hacia el río Bravo (o Grande), aferrándose a bolsas de plásticos repletas de ropa. Un hombre llevaba a un bebé dentro de una maleta abierta sobre su cabeza.

Del lado estadounidense del río, los migrantes se colocaban ropas secas y seguían su camino entre alambres de púas. Muchos se entregaban de inmediato a las autoridades y esperaban ser puestos en libertad en lo que sus casos avanzan en las copadas cortes migratorias, lo cual suele tomar varios años.

De momento se desconoce cuántos migrantes se movilizaron, pero un funcionario federal estadounidense reportó que los encuentros diarios alcanzaron los 10.000 el martes, casi el doble que el nivel de marzo y apenas por debajo de los 11.000 que las autoridades han dicho que es el límite máximo que prevén una vez que se levante el Título 42.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cardenas, comisionado de la ciudad de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México.

El gobierno del presidente Joe Biden ha estado revelando medidas con las que se reemplazará el llamado Título 42, un programa que desde marzo de 2020 permitía a los agentes fronterizos enviar rápidamente de regreso a los solicitantes de asilo hacia el otro lado de la frontera con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

Las nuevas medidas restringen los cruces ilegales al tiempo que también establecen vías legales para los migrantes que presenten solicitudes por internet, consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera en que los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Pero tomará tiempo antes de que los resultados se perciban. Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo. Los grupos defensores de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones legales. Y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio.

El venezolano William Contreras dijo que el Título 42 fue benéfico para las personas de su país. Escuchó que muchos de los migrantes que llegaron antes que él fueron dejados en libertad dentro de Estados Unidos.

Aunque el Título 42 evitó que muchos solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, alentando los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, los migrantes que crucen de manera ilegal se enfrentan a la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

Las instalaciones de detención a lo largo de la frontera estaban muy por encima de su capacidad, y a los agentes de la Patrulla Fronteriza se les indicó que deben empezar a dejar en libertad a ciertos migrantes con instrucciones para presentarse en alguna oficina federal de inmigración en un plazo no mayor a 50 días, según un funcionario federal que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato al no estar autorizado a tocar el tema de manera pública.

A los agentes se les pidió que comenzaran con las liberaciones en todas las zonas en donde los centros de detención estuvieran al 125% de su capacidad o en donde el tiempo en custodia rebasara las 60 horas. Además, se puede dar inicio a las liberaciones si se detiene a 7.000 migrantes en un solo día a lo largo de toda la frontera.

Había más de 27.000 personas bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), indicó el funcionario.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió de un mayor hacinamiento en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

“No puedo enfatizar lo suficiente la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones, pero sabemos cómo lidiar con esa presión”, dijo el jueves a la prensa.

Añadió que la gran mayoría de los migrantes serán colocados en procedimientos de “expulsión rápida” si no son elegibles para quedarse en el país.

“Tenemos confianza en la legalidad de nuestros actos”, subrayó.

La detención de cerca de 10.000 migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza el martes significó uno de los días de mayor actividad en la historia de la agencia, según un segundo funcionario federal, quien habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a discutir el asunto de manera pública.

Durante marzo, el promedio diario fue de unos 5.200, según los datos públicos más recientes.

El jueves, alrededor de 400 migrantes sortearon los fuertes vientos que levantaban la arena en la orilla del río Grande (Bravo) al este de El Paso, mientras grupos de soldados de la Guardia Nacional de Texas instalaban barricadas de alambre de púas.

Una pareja colombiana se acercó al alambre para preguntar si podían encender una fogata porque un niño de 10 años estaba temblando en el frío del desierto. La mayoría de los migrantes se acurrucaron bajo delgados cobertores.

El mayor Sean Storrud, de la Guardia Nacional de Texas, señaló que sus soldados les han explicado a los migrantes sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente al país.

“Los migrantes en verdad no saben lo que va a pasar”, comentó Storrud.

Incluso mientras los migrantes se apresuraban a llegar a territorio estadounidense antes del vencimiento de las medidas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que los traficantes transmitían un mensaje distinto. Aseguró que ha habido un incremento en el número de traficantes en la frontera sur de México que ofrecen llevar a los migrantes a Estados Unidos y les dicen que la frontera estaba abierta desde el jueves.

El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una regla que hará sumamente difícil que cualquier persona que atraviese otro país, como México, o que no presente una solicitud por internet, sea elegible para obtener asilo. También anunció toques de queda con monitoreo GPS para las familias puestas en libertad en Estados Unidos antes de su evaluación inicial de asilo.

El gobierno sopesó la posibilidad de detener a familias hasta que pasaran su evaluación inicial de asilo, pero en su lugar optó por los toques de queda familiares, que serán de 11 de la noche a 5 de la mañana e iniciarán pronto en Baltimore, Chicago, Washington y Newark, Nueva Jersey, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato debido a que la información no era pública.

Las familias que no se presenten a entrevistas de evaluación serán detenidas por las autoridades migratorias y deportadas.

Al mismo tiempo, el gobierno ha presentado nuevas vías legales para entrar en Estados Unidos.

Hasta 30.000 personas procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela pueden entrar cada mes si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero e ingresan vía aérea. Se están abriendo centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre que consigan una cita mediante una app.

En San Diego, más de 100 migrantes, muchos de ellos familias colombianas, durmieron bajo toldos de plástico entre dos muros fronterizos, vigilados por agentes de la Patrulla Fronteriza que no tenían a dónde llevarlos para ser procesados.

Albino León, de 51 años, dijo que el fin del Título 42 impulsó a su familia a emprender el viaje.

Con los cambios que están haciendo en las leyes, es ahora o nunca, manifestó León, que voló a México desde Colombia y superó un primer muro fronterizo para llegar a suelo estadounidense.

