Ahora somos seis: los líderes del G7 intentan salvar la cumbre tras la marcha anticipada de Trump

KANANASKIS, Alberta, Canadá (AP) — Seis de los líderes del Grupo de los Siete intentaban demostrar el martes en el último día de su cumbre que el club de naciones ricas todavía tiene la influencia para moldear eventos mundiales, a pesar de la marcha anticipada del presidente Donald Trump.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y sus homólogos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón se reunirían con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para discutir la implacable guerra de Rusia contra su vecino.

Los líderes mundiales se habían reunido en Canadá con el objetivo específico de ayudar a desactivar una serie de puntos de presión, solo para ser interrumpidos por un enfrentamiento sobre el programa nuclear de Irán que podría escalar de maneras peligrosas e incontrolables. Israel lanzó una campaña de bombardeo aéreo contra Irán el viernes, e Irán ha respondido con misiles y drones.

Trump dejó la cumbre en el balneario de Kananaskis en las Montañas Rocosas canadienses un día antes, tarde el lunes, diciendo: "Tengo que regresar, es muy importante". Esto ocurrió mientras el conflicto entre Israel e Irán se intensifica y el líder de Estados Unidos declaró que Teherán debería ser evacuado "inmediatamente", al tiempo que expresaba optimismo sobre un acuerdo para detener la violencia.

Antes de partir, Trump se sumó a los otros líderes para emitir un comunicado diciendo que Irán "nunca puede tener un arma nuclear" y pidiendo una "desescalada de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza". Lograr unanimidad, incluso en un comunicado breve y de redacción amplia, fue un modesto éxito para el grupo.

En la cumbre, Trump advirtió que Teherán debe frenar su programa nuclear antes de que sea "demasiado tarde". Dijo que los líderes iraníes "querrían hablar", pero ya habían tenido 60 días para llegar a un acuerdo sobre sus ambiciones nucleares y no lo hicieron antes de que comenzara la campaña aérea israelí. "Tienen que hacer un trato", afirmó.

Cuando se le preguntó qué se necesitaría para que Estados Unidos se involucrara militarmente en el conflicto, Trump dijo el lunes por la mañana: "No quiero hablar de eso".

Pero el lunes por la tarde, Trump advirtió ominosamente en las redes sociales: "¡Todos deberían evacuar Teherán inmediatamente!". Poco después de eso, Trump decidió dejar la cumbre y omitir una serie de reuniones programadas el martes sobre la guerra en Ucrania y los problemas comerciales.

Su salida repentina solo aumentó el drama de un mundo que parece al borde de varias crisis. Trump ya ha impuesto fuertes aranceles a varias naciones que plantean el riesgo de una desaceleración económica global.

Ha habido poco progreso en la resolución de las guerras en Ucrania y Gaza. La postura de Trump sobre Ucrania lo pone fundamentalmente en desacuerdo con los otros líderes del G7, quienes apoyan a Ucrania y son claros en que Rusia es el agresor en la guerra. El presidente de Estados Unidos sugirió el lunes que no habría habido guerra si los miembros del G7 no hubieran expulsado a Putin de la organización en 2014 por anexionarse Crimea. Trump se mostró evasivo el lunes cuando se le preguntó si apoyaba a Rusia, diciendo: "Solo me importa salvar vidas". Con las conversaciones para poner fin a la guerra en un punto muerto, Starmer dijo que Reino Unido y otros miembros del G7 estaban imponiendo nuevos aranceles a Rusia en un intento de llevarla a la mesa de negociaciones para un alto el fuego. Se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, asista a la cumbre el martes por invitación de Carney, junto con otros líderes, incluido el primer ministro indio, Narendra Modi, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Trump se negó a sumarse a las sanciones contra Rusia, diciendo que esperaría hasta que Europa lo hiciera primero. "Cuando sanciono a un país, le cuesta a Estados Unidos mucho dinero, una cantidad tremenda de dinero", dijo. Antes de marcharse, Trump había programado reunirse con Zelenskyy y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Sobre Oriente Medio, Merz dijo a los periodistas que Alemania planea redactar una propuesta de comunicado final sobre el conflicto Israel-Irán que enfatizará que "a Irán no se le debe permitir bajo ninguna circunstancia adquirir material capaz de armas nucleares". Trump también pareció dar mayor prioridad a abordar sus quejas con las políticas comerciales de otras naciones que a la colaboración con los aliados del G7. El presidente de Estados Unidos ha impuesto aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio, así como aranceles del 25% sobre los automóviles. Trump también ha fijado un impuesto del 10% sobre las importaciones de la mayoría de los países, aunque podría aumentar las tasas el 9 de julio, después de que expire el período de negociación de 90 días establecido por él. Anunció con Starmer que habían firmado un marco comercial el lunes que se anunció previamente en mayo, y Trump dijo que el comercio británico estaba "muy bien protegido" porque "me gustan, por eso. Esa es su protección definitiva". ___ Los escritores de Associated Press Will Weissert en Banff, Alberta, y Josh Boak en Calgary, Alberta, contribuyeron a esta historia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.