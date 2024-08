AI Pin de Humane registra más devoluciones que ventas, según The Verge

El dispositivo AI Pin, fabricado por la tecnológica Humane, registró más devoluciones que ventas entre los meses de mayo y agosto de este año, de manera que en el mes de junio solo 8.000 de las unidades compradas seguían en manos de sus compradores.

El 'wearable' AI Pin se presentó en noviembre del año pasado como una propuesta sin pantalla potenciada con Inteligencia Artificial (IA), con la que su fabricante buscaba reemplazar los teléfonos móviles en la comunicación y gestión de tareas diarias.

AI Pin es un equipo con dos partes separables (ordenador y batería externa), que se engancha en la ropa, en la parte frontal del cuerpo, mediante un sistema magnético, como un brochce o un pin, y utiliza la IA para potenciar la interacción del usuario.

El dispositivo, puesto a la venta por 699 dóalres en tres colores, también cuenta con un asistente denominado AI Mic, destinado a ayudar al usuario en la realización de tareas (llamadas, mensajes, traducciones, etc.) o mediante recordatorios.

La firma, fundada por exempleados de Apple, buscaba en mayo comprador desde 750 millones de euros tras el lanzamiento de su dispositivo y las críticas que este recibió, relacionadas con la autonomía y la lentitud de sus respuestas.

Bloomberg adelantó esta información, recordando que poco antes Humane había compartido una actualización para el producto y su sistema operativo Cosmos para solucionar estos fallos, así como la gestión térmica del dispositivo.

Es ahora The Verge la que adelanta que la 'startup' registra más devoluciones que ventas de su dispositivo, al menos en los últimos meses. Esto es, entre mayo y agosto. En el mes de junio, solo unas 8.000 unidades distribuidas no se habían devuelto, según han confirmado fuentes relacionadas con la marca.

Fuentes cercanas a la firma han señalado a este medio que una vez se devuelven los dispositivos, Humane no tiene forma de renovarlo, de manera que deben desecharse y la firma deja de tener la oportunidad de recuperar sus ingresos poniéndolo de nuevo a la venta.

The Verge también ha avanzado que, según la información interna a la que ha tenido acceso, tanto AI Pin como sus accesorios han generado ventas valoradas en más de 9 millones de dólares (unos 8.250.000 euros) en toda su vida útil.

No obstante, se cancelaron alrededor de 1.000 artículos comprados antes de su envío y se devolvieron productos por un valor que superaba el millón de dólares (unos 916.000 euros al cambio actual). Esto no favorecería las previsiones de la firma, que esperaba vender unos 100.000 AI Pin durante su primer año en circulación.

Esta fue la cifra que adelantó The New York Times hace unas semanas, mismo medio que señaló en junio que HP estaba considerando adquirir Humane. The Information, por su parte, avanzó que la compañía estaba negociando con sus inversores actuales para obtener una deuda con el objetivo de convertirla en capital.

