AIE eleva su previsión de oferta de crudo para 2025 tras la decisión de la OPEP+

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevó el miércoles su previsión de crecimiento de la oferta de petróleo para este año, tras la decisión del grupo de productores OPEP+ de aumentar la producción, y rebajó su previsión de demanda debido a la atonía de la demanda en las principales economías.

La AIE espera que la oferta mundial de petróleo aumente en 2,5 millones de barriles diarios (bpd) en 2025, frente a los 2,1 millones de bpd previstos anteriormente, según indicó la agencia, que asesora a los países industrializados, en un informe mensual.

La demanda mundial de petróleo aumentará en 680.000 bpd este año, frente a los 700.000 bpd previstos anteriormente, según la agencia, en París.

"Los últimos datos muestran una demanda mediocre en las principales economías y, con la confianza de los consumidores aún deprimida, un fuerte repunte parece remoto", dijo la AIE.

A pesar del aumento de la producción de la OPEP+, los productores no pertenecientes a la OPEP seguirán liderando el crecimiento de la oferta mundial este año y el próximo, según la AIE.

