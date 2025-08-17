Air Canada anuncia reanudación de vuelos tras intervención del Gobierno por huelga

Air Canada anunció la reanudación gradual de los vuelos el domingo, tras la intervención del gobierno para poner fin a la huelga de 10.000 tripulantes de cabina que comenzó la víspera y paralizó las operaciones de la aerolínea más grande del país.

El Consejo canadiense de relaciones industriales "ordenó a Air Canada que reanudara sus operaciones y que todos los auxiliares de vuelo de Air Canada y Air Canada Rouge volvieran a sus funciones antes de las 14:00 EDT (18:00 GMT) del 17 de agosto de 2025", declaró la compañía en un comunicado.

Los vuelos se reanudarán el domingo por la noche, aunque llevará varios días normalizar las operaciones y algunas rutas permanecerán canceladas en la próxima semana, advirtió.

Los tripulantes de cabina de Air Canada abandonaron sus puestos la madrugada del sábado por un conflicto salarial.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los trabajadores, había declarado previamente que sus miembros permanecerían en huelga hasta que el gobierno emitiera una orden formal para su regreso al trabajo.

Además de los aumentos salariales, el sindicato buscó abordar el trabajo en tierra no remunerado, incluso durante el proceso de embarque.

Air Canada transporta 130.000 pasajeros diarios y vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo.