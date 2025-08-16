Air Canada cancela cientos de vuelos por huelga de tripulantes de cabina

Air Canada canceló cientos de vuelos y suspendió sus operaciones el sábado en respuesta a una huelga de tripulantes de cabina por mejores salarios, una medida que según la compañía afectará a unos 130.000 pasajeros diarios.

La aerolínea más grande de Canadá, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, instó a sus clientes a no acudir al aeropuerto si tienen un billete de Air Canada o de su filial de menor costo, Air Canada Rouge.

Indicó que los vuelos de Air Canada Express, operados por un tercero, no se verían afectados por la paralización de labores.

"Air Canada lamenta profundamente el efecto que la huelga tiene en los clientes", declaró la compañía en un comunicado.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a los 10.000 tripulantes de cabina de Air Canada, informó que la huelga comenzó oficialmente el sábado sobre la 01H00 locales (05H00 GMT), tras vencer el preaviso de 72 horas.

En respuesta, Air Canada inició un cierre patronal de la tripulación de cabina perteneciente al CUPE, una medida que impide que los empleados trabajen durante el conflicto.

En el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, uno de los principales centros de operaciones de Air Canada y su filial Air Canada Rouge, la Terminal 1 estaba inusualmente desierta la mañana del sábado, constató un periodista de AFP.

Los 700 vuelos programados para el sábado han sido cancelados.

Antes del inicio oficial de la medida sindical, la aerolínea ya había reducido gradualmente sus operaciones. El viernes por la noche, anunció la cancelación en los últimos días de 623 vuelos, lo cual afectó a más de 100.000 pasajeros.

Air Canada dijo que mantiene su compromiso de negociar la renovación de su convenio colectivo con el CUPE.

- Efectos de la guerra comercial -

Además de un aumento salarial, la tripulación de cabina también exige que se le paguen las horas de trabajo en tierra, incluso durante el proceso de embarque.

Air Canada detalló el jueves una propuesta final de compromiso que aumentaría el salario promedio anual de un auxiliar de vuelo sénior a 87.000 dólares canadienses (US$65.000) para 2027, pero el CUPE consideró las propuestas insuficientes, especialmente considerando la inflación.

El sindicato también rechazó las solicitudes de la empresa y del gobierno canadiense para intentar resolver las disputas mediante un arbitraje independiente.

En una entrevista con la AFP, Rafael Gómez, director del Centro de Relaciones Industriales y Recursos Humanos de la Universidad de Toronto y experto en relaciones laborales, afirmó que no prevé una huelga prolongada.

"Es temporada alta. La empresa no quiere perder cientos de millones de dólares en ingresos", declaró.

La economía canadiense, si bien muestra signos de resiliencia, comienza a sentir los efectos de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, con aranceles que afectan a sectores cruciales para el país como el automotor, el del aluminio y el acero.

En un comunicado emitido antes del inicio de la huelga, el Consejo Empresarial Canadiense, que agrupa a ejecutivos de más de 100 importantes empresas, advirtió sobre el riesgo de que las dificultades se agraven a raíz de una huelga en Air Canada.

"En un momento en que Canadá se enfrenta a presiones sin precedentes en nuestras cruciales cadenas de suministro económico, la interrupción de los servicios nacionales de transporte de pasajeros y carga aérea causaría un daño inmediato y significativo a todos los canadienses", declaró la organización.