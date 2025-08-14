Air Canada cancela vuelos ante paro laboral que podría afectar a cientos de miles

TORONTO (AP) — Air Canada comenzó a cancelar vuelos el jueves ante una posible interrupción laboral por parte de los asistentes de vuelo que podría afectar a cientos de miles de viajeros.

Una paralización completa de la aerolínea más grande del país amenaza con impactar a unas 130.000 personas al día.

El sindicato que representa a alrededor de 10.000 asistentes de vuelo de Air Canada emitió un aviso de huelga de 72 horas el miércoles. En respuesta, la aerolínea emitió un aviso de cierre patronal.

Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, declaró que la aerolínea ha comenzado una suspensión gradual de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge.

"Todos los vuelos se detendrán el sábado por la madrugada", afirmó.

Nasr expresó que este enfoque ayudará a facilitar un reinicio ordenado "que, en las mejores circunstancias, tomará una semana completa para completarse".

Añadió que una primera serie de cancelaciones afectará a los vuelos de larga distancia al extranjero que debían partir el jueves por la noche. "Para mañana por la noche esperamos haber cancelado vuelos que afecten a más de 100.000 clientes", manifestó Nasr. "Para cuando lleguemos a la 1 a.m. del sábado estaremos completamente en tierra".

Indicó que una paralización afectará a 25.000 canadienses al día en el extranjero que podrían quedar varados.

Esperan que 500 vuelos sean cancelados para el final del viernes.

Señaló que los clientes cuyos vuelos sean cancelados serán elegibles para un reembolso completo, y también se han hecho arreglos con otras aerolíneas canadienses y extranjeras para proporcionar opciones de viaje alternativas "en la medida de lo posible".

Arielle Meloul-Wechsler, jefa de recursos humanos de Air Canada, señaló que su última oferta incluye un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, durante cuatro años.

El sindicato ha dicho que sus principales puntos de conflicto giran en torno a lo que llama "salarios de pobreza" de los asistentes de vuelo y el trabajo no remunerado cuando los aviones no están en el aire.

"A pesar de nuestros mejores esfuerzos, Air Canada se negó a abordar nuestros problemas centrales", sostuvo el sindicato en una actualización publicada en línea.

El sindicato rechazó una propuesta de la aerolínea para entrar en un proceso de arbitraje vinculante, diciendo que prefiere negociar un acuerdo que sus miembros puedan luego someter a votación.

Meloul-Wechsler indicó que han llegado a un punto muerto pero que aún están disponibles para conversaciones y arbitraje consensuado.

Comentó que si no se llega a un acuerdo, las interrupciones resultantes llevarían a la compañía a considerar pedir la intervención del gobierno.

Algunos asistentes de vuelo en la conferencia de prensa de la aerolínea el jueves levantaron carteles que decían "El trabajo no remunerado no volará" y "Salarios de pobreza son anticanadienses".

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.