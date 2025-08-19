Air Canada espera reanudar vuelos esta tarde tras tres días de parón por la huelga de tripulantes de cabina

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

Air Canada espera poder reanudar sus vuelos en la tarde de este martes, 19 de agosto, después de tres días de parón total como consecuencia de una huelga convocada por el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) para sus tripulantes de cabina de pasajeros (TCP). La aerolínea señala que la Junta de Relaciones Laborales de Canadá (CIRB) ya ha instado al sindicato a desconvocar la huelga, pero que este la mantiene de forma "ilegal".

Air Canada está informando a todos los pasajeros afectados y les ofrece la oportunidad de recibir un reembolso o un cambio en sus billetes. Además, les insiste en que no acudan al aeropuerto sin comprobar el estado de su vuelo.

La compañía estima en 500.000 los pasajeros afectados por esta huelga, que comenzó el pasado 16 de agosto. Este lunes, la CIRB declaró ilegal la huelga en curso de los 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada y ordenó a la dirección del CUPE a instar a los trabajadores a volver a sus puestos.

El sindicato debía hacerlo antes de las 12 horas (hora local) del lunes, pero no lo hizo. Por eso, ahora, Air Canada no podrá retomar sus vuelos hasta al menos la tarde de este martes. A lo largo del día se retomarán las negociaciones para tratar de poner fin a la acción industrial, que deriva de una serie de desencuentros en la negociación del convenio colectivo, ya caducado.