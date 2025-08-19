Air Canada llega a un acuerdo con sindicato de sobrecargos para poner fin a la huelga

TORONTO (AP) — El sindicato de los 10.000 sobrecargos de Air Canada afirmó en la madrugada del martes que alcanzó un acuerdo preliminar para poner fin a la huelga.

Air Canada y el sindicato reanudaron las conversaciones el lunes por la noche, por primera vez desde que comenzó la huelga durante el fin de semana. El paro está afectando a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano.

El sindicato señaló que el acuerdo garantizará a sus miembros el pago por el trabajo realizado mientras los aviones están en tierra, resolviendo así uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.

"El trabajo no remunerado ha terminado. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder", dijo el grupo en un comunicado. "Cuando nos quitaron nuestros derechos, nos mantuvimos firmes, luchamos y aseguramos un acuerdo preliminar sobre el que nuestros miembros pueden votar".

Esto se produjo tras la declaración del sindicato de que los asistentes de vuelo no regresarían al trabajo a pesar de que la huelga fue declarada ilegal.

Antes, Air Canada dijo que las cancelaciones escalonadas se extenderían hasta la tarde del martes después de que el sindicato desafiara una segunda orden de regreso al trabajo.

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá había declarado la huelga ilegal el lunes y ordenó a los asistentes de vuelo que regresaran al trabajo. Pero el sindicato dijo que desafiaría la directiva. Los líderes sindicales también ignoraron una orden del fin de semana de someterse a arbitraje vinculante y poner fin a la huelga para el domingo por la tarde.

La junta es un tribunal administrativo independiente que interpreta y aplica las leyes laborales de Canadá. El gobierno ordenó a la junta intervenir.

Los líderes laborales objetaron el uso repetido por parte del gobierno canadiense de una ley que limita el derecho de los trabajadores a huelga y los obliga a someterse a arbitraje, un paso que el gobierno tomó en los últimos años con trabajadores en puertos, ferrocarriles y otros lugares.

Air Canada opera alrededor de 700 vuelos por día.

La aerolínea estimó el lunes que 500.000 clientes se verían afectados por las cancelaciones.

La firma de análisis de aviación Cirium dijo que, hasta la tarde del lunes, Air Canada había cancelado al menos 1219 vuelos nacionales y 1339 vuelos internacionales desde el jueves pasado, cuando la aerolínea comenzó a suspender gradualmente sus operaciones antes de la huelga y el cierre patronal.

Los asistentes de vuelo abandonaron el trabajo a primera hora del sábado, después de rechazar la solicitud de la aerolínea de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, que permite a un mediador de terceros decidir los términos de un nuevo contrato.

Air Canada y CUPE han estado en conversaciones contractuales durante unos ocho meses, pero siguen estando muy alejados en el tema del pago y el trabajo no remunerado que los asistentes de vuelo realizan cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluidos beneficios y pensiones, durante cuatro años, que según dijo "habría hecho que nuestros asistentes de vuelo fueran los mejor remunerados en Canadá".

Pero el sindicato se opuso, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año no era suficiente debido a la inflación.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados podían solicitar un reembolso completo en la web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.