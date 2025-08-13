Air Canada responde al sindicato con bloqueo

La aerolínea informó que los primeros vuelos se cancelarán el jueves, con algunos más el viernes y un cese completo de los vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge para el fin de semana.

El sindicato que representa a unos 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada emitió un aviso de huelga de 72 horas el miércoles. En respuesta, la aerolínea emitió un aviso de bloqueo, en un conflicto que recrudeció en las últimas horas.

Air Canada dijo que los clientes cuyos vuelos sean cancelados serán notificados y serán elegibles para un reembolso completo.

La compañía de bandera de Canadá también precisó que ha hecho arreglos con otros transportistas canadienses y extranjeros para proporcionar a los clientes opciones de viaje alternativas en la medida de lo posible.

“Lamentamos el impacto que una interrupción tendrá en nuestros clientes, nuestras partes interesadas y las comunidades a las que servimos”, dijo el CEO de Air Canada, Michael Rousseau, en un comunicado.

El martes, Air Canada, fundada el 10 de abril de 1936 como Trans-Canada Airlines, informó que había llegado a un punto muerto con el sindicato, ya que las dos partes se mantuvieron muy separadas en las conversaciones contractuales.

El sindicato ha dicho que sus principales puntos de fricción giran en torno a lo que llama "salarios de pobreza" de los auxiliares de vuelo y trabajo no remunerado cuando los aviones no están en el aire.

Después de nueve meses de retraso de la empresa en la mesa de negociación en las cuestiones fundamentales, el sindicato pidió y recibió un mandato de huelga sin precedentes del 99,7% de sus miembros.

“A pesar de nuestros mejores esfuerzos, Air Canada se negó a abordar nuestros problemas principales”, dijo el sindicato en una actualización de negociación publicada en línea.

El sindicato rechazó una propuesta de la aerolínea, cuyo centro de operaciones está ubicado en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, Quebec, para entrar en un proceso de arbitraje vinculante, diciendo que prefiere negociar un acuerdo que sus miembros puedan votar.

