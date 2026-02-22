Air Canada suspende temporalmente vuelos a Puerto Vallarta, México

22 feb (Reuters) - Air Canada y United Airlines suspendieron temporalmente sus operaciones hacia y desde Puerto Vallarta, México, citando una situación de seguridad en curso, anunciaron el domingo las aerolíneas.

"Se cancelan los vuelos de United Airlines con destino a Puerto Vallarta", afirmó la compañía en un comunicado enviado a Reuters por correo electrónico.

Reuters informó más temprano que el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", murió en una operación militar en la ciudad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en donde las autoridades reportaron incendios de vehículos y bloqueos de carreteras. (Reporte de Luis Jaime Acosta)