Air Canada suspende vuelos a Cuba ante inminente escasez de combustible para aviones

Por Dave Sherwood y Allinson Lampert

LA HABANA/MONTREAL, 9 feb (Reuters) - Air Canada anunció el lunes la suspensión de sus vuelos a Cuba, horas después de que La Habana advirtiera que se estaba quedando sin combustible para aviones mientras que Estados Unidos refuerza su control sobre el suministro de petróleo a la isla.

La mayor aerolínea canadiense dijo en un comunicado que no se prevé que el combustible de aviación esté disponible comercialmente en los aeropuertos cubanos a partir del martes, mientras los gobiernos emiten avisos advirtiendo que es probable que el suministro sea inestable.

El déficit de combustible se extenderá del 10 de febrero al 11 de marzo, según un Aviso a las Misiones Aéreas (NOTAM) publicado a última hora del domingo. Esto ocurre días después de que las autoridades cubanas anunciaron que los viajes aéreos no se verían afectados inicialmente por un plan de racionamiento de combustible anunciado el viernes.

Un vuelo de Copa Airlines salió el lunes en tiempo desde La Habana con destino a Panamá, dijeron a Reuters funcionarios del aeropuerto.

Más tarde en la mañana, la Corporación de la Aviación Cubana (ECNA) publicó un breve comunicado, pero no mencionó la escasez de combustible ni las cancelaciones de los vuelos.

"Continuamos trabajando sin pausa para garantizar la seguridad, fluidez y orden del espacio aéreo, apoyando las operaciones aéreas y asegurando que la aviación en Cuba mantenga los niveles de confiabilidad que nos caracterizan", señaló.

El Gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Varios vuelos de American Airlines tenían previsto llegar más tarde el lunes, mientras que Delta Air Lines, que opera un vuelo diario de Miami a La Habana, está monitorizando el problema, dijeron viajeros a Reuters.

"Hoy es una cosa y mañana es otra", dijo el cubano Benigno González, quien se encontraba en el aeropuerto para dejar a su hija, quien debía viajar a México. "Esta situación perjudicará a todos los que viajan".

La escasez de combustible no es nueva en Cuba. Una crisis similar el año pasado, así como otras recientes, han obligado a muchos transportistas a reabastecerse en terceros países como Panamá, Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos.

Cuba históricamente ha dependido de Venezuela para el suministro de gran parte de su combustible para aviones, pero la nación caribeña no ha recibido crudo ni productos refinados de su principal aliado desde mediados de diciembre.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que Cuba no recibirá más petróleo de Venezuela y amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que envíe combustible a la isla caribeña. (Reporte de Dave Sherwood en La Habana y Allison Lampert en Montreal; reporte adicional de David Shepardon en Washington y Marianna Párraga en Houston.)