Air Doctor recauda 20 millones de dólares para aumentar su presencia mundial

La empresa de asistencia médica y viajes Air Doctor ha conseguido 20 millones de dólares de financiación para ampliar la empresa a nivel mundial. Esta segunda ronda de inversión aprovecha la afluencia mundial de viajeros tras la pandemia del virus de covid-19 y permitirá a la empresa entrar en su siguiente fase de crecimiento.

Air Doctor, recaudó 20 millones de dólares, liderados por Lightspeed Venture Partners. A esta ronda se unen Vintage Investment Partners y Munich Re Ventures, junto con The Phoenix, uno de los principales proveedores de seguros de Israel, así como Kamet Ventures, que lideró la ronda anterior de la empresa.

Fundada por Jenny Cohen Derfler, Efrat Sagi Ofir, Yam Derfler y Yegor Kurbachev, Air Doctor ha recaudado previamente 10,9 millones de dólares desde su lanzamiento en 2018. La empresa emergente cuenta en la actualidad con más de 60 empleados ubicados en Israel y Europa.

La plataforma Air Doctor conecta a los viajeros que caen enfermos en el extranjero con médicos privados locales a través de una aplicación móvil y web fácil de usar. La red médica ambulatoria de Air Doctor abarca 74 países y cuenta con más de 20 000 profesionales médicos que ofrecen consultas presenciales o por telemedicina. Tras la pandemia de covid-19, la asistencia médica durante los viajes se ha convertido en una de las principales preocupaciones de viajeros y aseguradoras. La plataforma de Air Doctor ofrece la garantía que los viajeros necesitan para disfrutar de su viaje.

Además de incorporar más desarrolladores para trabajar en la personalización del producto, Air Doctor utilizará la nueva inversión para contratar nuevos empleados y abrir más oficinas a nivel internacional. La empresa también tiene previsto ampliar los equipos de producto y de marketing, así como la red de profesionales médicos acreditados, especialmente en Estados Unidos y Europa.

En 2020, el brote de covid-19 paralizó el mundo, con consecuencias imprevistas y sin precedentes que afectaron a la vida de las personas y a las economías mundiales. El sector de los viajes y el turismo experimentó una grave desaceleración económica como consecuencia de las estrictas normas de cuarentena y las restricciones a los viajes.

"A medida que el mundo sale de la epidemia de covid-19, se han reanudado los viajes, con una mayor demanda de seguros de viaje adecuados y soluciones digitales. La pandemia ha obligado al sector a reevaluar el tratamiento médico local disponible para los viajeros. En la actualidad, los viajeros que den positivo en las pruebas del coronavirus podrán buscar atención médica en las comunidades locales en las que se encuentren, en lugar de hacerlo en los hospitales", señala Jenny Cohen Derfler, CEO y fundadora de Air Doctor. "Air Doctor se ha convertido en una de las empresas emergentes de más rápido crecimiento, con decenas de miles de usuarios registrados y muchos más que acceden a la red en todo el mundo. La empresa ofrece ahora mismo un producto digital único y distintivo sin apenas competencia en todo el mundo", añade Cohen Derfler.

Según la reciente encuesta del Foro Económico Mundial, se espera que el sector de los viajes se recupere totalmente en 2024. Además, muchos países podrían imponer la cobertura de los seguros de viaje. Estos dos factores crearán un aumento espectacular de la necesidad de mejores seguros de viaje. Además, las aseguradoras que se enfrentan a las demandas de los viajeros están tratando de ampliar su oferta de cobertura sanitaria digital, física y en línea para ofrecer una mejor experiencia al cliente y reducir los costes de las reclamaciones.

"La construcción de nuestra red de socios e inversores será un esfuerzo continuo, así como el impulso de nuestras capacidades de I+D y la activación de los usuarios finales. También estamos buscando nuevos miembros del equipo que estén dispuestos a unirse a una empresa emergente emocionante que se está expandiendo a nivel mundial", señala Efrat Sagi-Ofir, cofundador y director de ingresos de Air Doctor.

"Air Doctor aborda un importante punto débil para la industria de los seguros de salud y de los viajes, y Lightspeed está encantado de liderar la nueva ronda de financiación de 20 millones de dólares de la compañía. Air Doctor sigue demostrando ser un innovador en la salud de los viajes al digitalizar un aspecto importante de la experiencia de viaje", manifiesta Yoni Cheifetz, socio de Lightspeed.

Acerca de Air Doctor

Lanzada en Israel en 2018, Air Doctor es una empresa emergente que conecta a los viajeros que buscan atención médica con los médicos locales mientras están en el extranjero a través de su intuitiva aplicación móvil y de escritorio. Con una red global de más de 20 000 profesionales médicos en 2000 ciudades en 74 países, Air Doctor proporciona a los viajeros tranquilidad y tiene como objetivo hacer que la atención médica sea accesible para todos, en cualquier lugar.

Acerca de Lightspeed

Lightspeed Venture Partners es una empresa de capital riesgo multietapa centrada en acelerar las innovaciones y tendencias disruptivas en los sectores de la empresa, el consumo y la salud. Durante las últimas dos décadas, el equipo de Lightspeed ha respaldado a cientos de emprendedores y ha ayudado a construir más de 400 empresas a nivel mundial, incluyendo Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, Affirm y GrubHub. Lightspeed y sus filiales gestionan actualmente 10 500 millones de dólares en toda la plataforma global de Lightspeed, con profesionales y asesores de inversión en Silicon Valley, Israel, India, China, el sudeste asiático y Europa. www.lsvp.com

