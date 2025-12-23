Air Europa estrenará ruta a Johannesburgo (Sudáfrica) en junio de 2026

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Air Europa estrenará su nueva ruta entre Madrid y Johannesburgo (Sudáfrica) el próximo 24 de junio de 2026, una conexión que dispone de billetes a la venta desde este pasado lunes y contará con tres frecuencias semanales. Los vuelos al aeropuerto internacional Oliver Reginald Tambo partirán desde Madrid todos los lunes, miércoles y viernes a las 15.05 horas, cubriendo el trayecto a bordo de su flota Boeing 787 'Dreamliner'. Con esta nueva ruta, los pasajeros de Air Europa tendrán acceso al mayor nodo aéreo de África desde el que se puede viajar a los principales destinos tanto locales como de otros países de la región. Asimismo, la ciudad es un punto de llegada para viajeros de negocios, sobre todo de sectores como las infraestructuras, la minería, la energía o los servicios financieros. Junto a Johannesburgo, Air Europa sumará en 2026 nuevos destinos en el continente africano. En verano recuperará los vuelos a Marrakech y Túnez, y por primera vez volará a Tánger. A ello se sumará la inauguración, también en junio, de una nueva ruta a la ciudad suiza de Ginebra y el aumento de frecuencias en rutas europeas, así como un crecimiento de la red doméstica.