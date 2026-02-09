Air Europa reanudará gradualmente sus vuelos a Venezuela en febrero

MADRID, 9 feb (Reuters) -

La aerolínea española Air Europa dijo el lunes que reanudará gradualmente sus vuelos a Caracas desde Madrid este mes, después de que el servicio fuera suspendido en noviembre debido al aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Air Europa ha programado vuelos para el 17, 20 y 22 de febrero, pero no ha especificado cuándo se reanudarán por completo sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas.

Air Europa fue una de las muchas aerolíneas que suspendieron sus operaciones hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país, mucho antes del ataque militar y la incursión del 3 de enero.

Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para que se enfrentara a cargos de tráfico de drogas. Donald Trump dijo a finales de enero que tenía previsto reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras una conversación con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

La aerolínea española Iberia, de IAG, que también canceló sus vuelos a Caracas en noviembre, dijo el 30 de enero que tenía previsto reanudar las operaciones en abril.

Otra aerolínea, Plus Ultra, espera reanudar el servicio entre Madrid y Caracas el 3 de marzo, con dos vuelos semanales, dijo la compañía en una publicación en LinkedIn el lunes. (Información de Corina Pons; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)