Air Europa se suma a las aerolíneas que cancelan vuelos a Venezuela

MADRID, 25 nov (Reuters) -

La aerolínea española Air Europa suspendió el lunes sus vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a una creciente lista de compañías aéreas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

Los cinco vuelos semanales de Air Europa entre Madrid y Caracas quedarán suspendidos a partir del martes "hasta que las condiciones permitan" su reanudación, dijo a Reuters un portavoz de la compañía, que no quiso dar más detalles.

Medios españoles informaron a última hora del lunes de que la aerolínea Plus Ultra también había decidido suspender sus vuelos Madrid-Caracas.

El pasado fin de semana, la aerolínea española Iberia, propiedad de IAG, dijo que suspendía también sus vuelos a Venezuela, uniéndose así a otras aerolíneas como la brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal.

Un portavoz de Iberia dijo el lunes que la suspensión duraría al menos hasta el 1 de diciembre.

El viernes, la FAA estadounidense advirtió sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían suponer riesgos para las aeronaves a todas las altitudes.

En los últimos meses se ha producido una masiva concentración militar estadounidense en la región, que incluye el mayor portaaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.