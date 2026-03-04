Air France anuncia que suspenderá vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible

Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba, anunció este miércoles la aerolínea a AFP.

"Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo", precisó Air France.

La reanudación está prevista "a partir del 15 de junio" si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.