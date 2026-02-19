Air France-KLM logró beneficio récord en 2025

La aerolínea Air France-KLM anunció este jueves un beneficio neto anual de 1.750 millones de euros (unos 2.100 millones de dólares) en 2025, una cifra récord para el grupo, gracias a su apuesta por ofertas de alta gama y el efecto de los menores precios del combustible.

Los ingresos del grupo franco-neerlandés aumentaron un 4,9% hasta los 33.000 millones de euros, también un récord, con un incremento del 5% en el número de pasajeros, que alcanzó los 102,8 millones de personas.

El beneficio de 2025 quintuplicó el de 2024, cuando muchos turistas evitaron pasar por París durante la temporada alta debido a los Juegos Olímpicos, y un dólar fuerte afectó sus ganancias en euros.

"Avanzamos en nuestra estrategia de aumento de las ofertas premium mediante experiencias mejoradas para los clientes en todas nuestras aerolíneas, incluidas nuevas cabinas, wifi de alta velocidad y salas VIP en todo el mundo", declaró en un comunicado el director general, Benjamin Smith.

Los márgenes operativos, un indicador clave de rentabilidad, aumentaron un punto porcentual hasta el 6,1%, y la compañía prevé que el margen suba al 8% en los próximos tres años, hasta 2028.

Sin embargo, la deuda neta del grupo aumentó en torno a 1.000 millones de euros el año pasado, hasta los 8.400 millones, y la aerolínea no mencionó ningún pago de dividendos, que no distribuye desde 2008.