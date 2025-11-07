Airbnb gana US$1.881 millones hasta septiembre, misma cifra que un año antes, y prevé un buen cierre de 2025

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Airbnb registró un beneficio neto de US$2.170 millones (1.881 millones de euros) entre enero y septiembre, apenas un 0,8% menos que el mismo periodo de un año antes, según un comunicado, en el que prevé un buen cierre de año y perspectivas positivas para el ejercicio completo por el aumento de demanda.

En cuanto a su facturación, los ingresos crecieron un 9,7% en los primeros nueve meses, hasta los US$9.463 millones (8.203,6 millones de euros), mientras que los costes fueron de US$7.188 millones (6.231 millones de euros), un 10,6% más.

En el acumulado, las noches y plazas reservadas alcanzó los 411 millones, una cifra un 8% superior a la del ejercicio previo.

Sobre el tercer trimestre, Airbnb ha destacado que fue un sólido periodo, en el que los ingresos, que aumentaron un 10% interanual, con US$4.100 millones (3.554 millones de euros), se situaron en el extremo superior de su rango de previsiones.

Además, el Ebitda ajustado superó los US$2.000 millones (1.733 millones de euros), su cifra más alta en cualquier trimestre.

El valor bruto de las reservas aumentó un 14%, mientras que las noches y las plazas reservadas crecieron un 9%.

De cara al cierre de año, la compañía ha resaltado que en octubre sigue observando una fuerte demanda, ya que, en concreto, ha observado una fortaleza en las reservas con mayor antelación, impulsadas en parte por su oferta 'Reserva ahora, paga después' en Estados Unidos, lo que respalda sus perspectivas positivas para el resto del año.

En el cuarto trimestre, espera generar unos ingresos de entre US$2.660 y US$2.720 millones (2.306 y 2.358 millones de euros), lo que representa un crecimiento interanual del 7% al 10%.

Asimismo, para 2025, Airbnb espera ahora que su margen del Ebitda ajustado sea de alrededor del 35%, lo que supone un aumento con respecto a su previsión de agosto de "al menos el 34,5%".