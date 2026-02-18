Airbnb ofrece 750 dólares para atraer a nuevos anfitriones en ciudades sedes del Mundial

18 feb (Reuters) - La plataforma de alquiler de viajes Airbnb está ofreciendo 750 dólares ‌para atraer a ‌nuevos anfitriones ⁠en las 16 ciudades norteamericanas que se preparan para recibir a millones de visitantes con motivo de ​la Copa Mundial ⁠de ⁠la FIFA a mediados de 2026.

Los nuevos anfitriones de "casas ​completas" que completen con éxito su primera estancia de huéspedes ‌entre ahora y el 31 de julio ​podrán optar al pago ​en virtud del programa, según Airbnb, que lo ha descrito como el mayor incentivo de la empresa para nuevos anfitriones.

La FIFA anunció el mes pasado que había recibido más de 500 millones de solicitudes ​de entradas para la Copa Mundial de 2026 en 33 días.

La demanda de ⁠alojamiento durante la Copa Mundial de la FIFA, que será organizada por Estados ‌Unidos, Canadá y México, se ha disparado. Según la empresa de datos de viajes AirDNA, los precios de los alquileres vacacionales en los días de partido han subido hasta un 50% respecto al año pasado en algunas ciudades anfitrionas.

Airbnb prevé que los anfitriones ‌de las zonas de Nueva York-Nueva Jersey, Boston y Los Ángeles serán ⁠los que más ganen durante el torneo, con unos ‌beneficios por anfitrión superiores a los 5.000 dólares ⁠en los tres mercados.

Fuera de los tres ⁠países anfitriones, la FIFA recibió la mayoría de las solicitudes de entradas de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

La Copa del Mundo podría suponer un impulso muy necesario para la ‌demanda de viajes internacionales ​a Estados Unidos, que se redujo un 5,4% hasta noviembre de 2025, según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo de Estados Unidos. (Reporte de Aishwarya Jain ‌en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)