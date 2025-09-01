Airbus afronta un sprint para alcanzar su objetivo tras unas 60 entregas en agosto: analistas

PARÍS, 1 sep (Reuters) - Airbus necesita entregar aviones a un ritmo récord para alcanzar su objetivo anual, tras haber entregado unos 60 aparatos en agosto, según afirmaron el lunes fuentes del sector y analistas.

El mayor fabricante de aviones del mundo aspira a aumentar sus entregas un 7%, hasta 820 aparatos, este año, pero ha sufrido retrasos en la recepción de motores y equipos de cabina. Las entregas determinan los ingresos y la generación de efectivo y afectan a los planes de crecimiento de las aerolíneas.

De confirmarse, la cifra de unos 60 aviones en agosto supondría un fuerte incremento respecto a la habitual tregua estival, pero seguiría dejando las entregas acumuladas en 2025 en torno a un 3% por debajo del mismo punto del año pasado, con unos 433 reactores, según los analistas.

Airbus declinó hacer comentarios antes de la publicación de los datos mensuales el viernes.

En julio, el fabricante de aviones reafirmó su objetivo anual de unas 820 entregas, frente a las 766 de 2024.

Airbus ha estado inmerso en un tira y afloja con el fabricante de motores CFM, ya que las aerolíneas claman por motores de repuesto en competencia con las líneas de montaje de nuevos aviones. En julio dijo que también se enfrenta a retrasos en los motores de Pratt & Whitney.

(Reportaje de Tim Hepher; editado en español por Carlos Serrano)