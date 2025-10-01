Airbus camina por la cuerda floja política con su expansión en China y EE.UU.

Por David Shepardson y Tim Hepher

WASHINGTON/PARÍS, 1 oct (Reuters) - Airbus tiene previsto inaugurar una segunda línea de montaje en Estados Unidos el 13 de octubre, seguida de la ampliación de una instalación similar en China varios días después, en ceremonias consecutivas diseñadas para evitar caer en un clima comercial complicado, según fuentes del sector.

El fabricante de aviones también ha estado negociando la venta de hasta 500 aviones a China, un objetivo del que Reuters informó por vez primera en abril, pero es probable que asegure sólo una parte del pedido previsto de inmediato para que coincida con la ampliación de la fábrica, añadieron las fuentes.

Airbus declinó hacer comentarios sobre la producción o los pedidos pendientes.

El mayor fabricante de aviones del mundo está aumentando su capacidad para incrementar la producción de su familia A320neo, la más vendida, a 75 aviones al mes en 2027. Los planes incluyen duplicar la capacidad en Mobile (Alabama) y Tianjin (China).

Desde que se anunciaron los planes en el extranjero en 2022 y 2023, Washington y Pekín se han sumido en una guerra comercial que dura ya varios meses, dejando a Airbus y algunas otras empresas europeas ansiosas por evitar ofender a cualquiera de las dos potencias comerciales.

"Hay mucha sensibilidad sobre cómo se percibe esto", dijo una de las fuentes.

El Departamento de Comercio de Alabama dijo el mes pasado que la nueva línea de Mobile abrirá en octubre, 10 años después de que Airbus abriera su primera planta en Estados Unidos, con la promesa de hacerla más competitiva que Francia y Alemania.

Hasta ahora, Airbus había dicho que la segunda línea china abriría a fines de año, con entregas a partir de 2026. En su lugar, la ceremonia tendrá lugar la semana siguiente a la inauguración de Mobile, lo que pone de relieve los esfuerzos por lograr un enfoque equilibrado hacia los dos mayores mercados de aviones a reacción, dijeron las fuentes.

