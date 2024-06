Airbus Defence and Space se asocia con la empresa emergente de IA NeuralAgent en el proyecto Future Combat Air System (FCAS)

Múnich--(business wire)--jun. 3, 2024--

Airbus Defence and Space, líder de la industria aeroespacial, y NeuralAgent, una innovadora empresa emergente de IA, han firmado dos contratos que contribuirán a dar forma al programa Future Combat Air System (FCAS). Este programa trinacional liderado por los Ministerios de Defensa de Francia, Alemania y España supone un importante paso adelante en el fortalecimiento de los sistemas de defensa europeos, especialmente a través de la inteligencia artificial de vanguardia. Esta asociación entre Airbus y NeuralAgent contribuirá a la nube de combate del FCAS, como parte del contrato general de la fase 1B.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240530149928/es/

Figure 1: Signing Ceremony, People from left to right, Jennifer Klaschka- Marketing and Operations at NeuralAgent, Dr. -Ing Onur Deniz CEO at NeuralAgent, Dirk Sprünken Procurement at Airbus, Juan Emilio Murillo Martinez, Head of Procurement Software and Cyber Security at Airbus, Luis Mager – Procurement at Airbus (Photo: Business Wire)

La asociación se centra en reducir la brecha de innovación con una red definida por IA, no interferible, resistente y autoorganizada y arquitecturas de sistemas en el aire, en tierra o en el espacio. El objetivo es automatizar y optimizar los tiempos de respuesta de un número ilimitado de nodos de combate, reduciéndolos a tiempo real o a milisegundos. Esta iniciativa aprovechará la avanzada infraestructura de Airbus Defence and Space y la tecnología puntera de IA descentralizada de NeuralAgent para ofrecer agentes colaborativos abundantes, comprensibles y de alto rendimiento en entornos dinámicos. El objetivo es superar los costosos enfoques centrales de IA con un único punto de fallo contra las interferencias. Juntos, pretenden transformar las capacidades de defensa con una inteligencia autónoma distribuida y sin precedentes de un gran número de nodos de combate.

El Dr. -Ing Onur Deniz, consejero delegado de NeuralAgent, ha destacado la importancia de esta colaboración: «Este contrato es un logro crucial para NeuralAgent, ya que no solo nos permite redefinir el futuro de las redes seguras y resistentes definidas por IA a través de nuestros modelos fundacionales de IA-agente, sino que también amplía nuestro alcance a casos de doble uso para industrias comerciales desde el espacio hasta la tierra, lo que favorece la innovación ampliable en toda la UE».

Juan Emilio Murillo Martínez, director de Software de adquisiciones y Ciberseguridad de Airbus Defence and Space, ha destacado las ventajas de esta asociación: «Trabajar con empresas emergentes de IA innovadoras como NeuralAgent impulsará nuestros esfuerzos de innovación y nos ayudará a mantenernos a la vanguardia de las últimas tendencias en IA. Esta colaboración mejorará nuestras capacidades tanto en los sistemas heredados como en los futuros al garantizar que nos mantenemos a la vanguardia de los avances tecnológicos».

Esta asociación estratégica entre Airbus Defence and Space y NeuralAgent tiene como objetivo transformar las capacidades de IA de defensa europeas, mostrando su compromiso con la innovación y el liderazgo en el mayor proyecto de defensa de la UE.

Acerca de Airbus Defence and Space

Airbus Defence and Space es una división de Airbus Group responsable de productos y servicios de defensa y aeroespaciales. La empresa es líder en diseño, desarrollo y fabricación de aviones militares, sistemas espaciales y sistemas y servicios de inteligencia conectados.

Acerca de NeuralAgent

NeuralAgent es una empresa emergente de IA especializada en el desarrollo de modelos de base de IA-agente descentralizados para lograr una inteligencia autónoma distribuida y dar forma al futuro de las telecomunicaciones, la movilidad, el nuevo espacio y la robótica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240530149928/es/

Para obtener más información, póngase en contacto con:info@neuralagent.ai

Keyword: germany europe spain france

Industry keyword: software contracts data management technology defense artificial intelligence government technology air transport aerospace manufacturing military

SOURCE: NeuralAgent

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/03/2024 06:39 am/disc: 06/03/2024 06:39 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240530149928/es

AP